Seit dem 7. August läuft auf Sat1 die achte Staffel der Erfolgsshow "Promi Big Brother". Beim Promi-Ableger von "Big Brother" werden insgesamt 16 Prominente für zwei Wochen in den Container geschickt. Die Show aus dem Hause Endemol läuft seit 2013 im deutschen TV. Berühmte Gewinner sind unter anderem Jenny Elvers, David Odonkor oder Silvia Wollny. Seit der zweiten Staffel werden die Teilnehmer in zwei Bereiche eingeteilt. "Team arm" wohnt unter ärmlichen Verhältnissen, während "Team reich" in einem luxuriös ausgestatteten Bereich lebt. Die Teilnehmer müssen verschiedene Aufgaben erledigen und sich so die Gunst der Zuschauer erarbeiten. "Promi Big Brother" bringt jährlich Skandale, Aufreger und Überraschungen hervor.

Vor dem Finale der ersten Staffel (2013) zieht Baywatch-Star Pamela Anderson für wenige Tage als Gast-Teilnehmerin in den Container.

2016 musste Sat 1 sogar eingreifen und die Teilnehmerinnen Mia Julia Brückner, Katja Krasavice und Milo Moire von der Show ausschließen, da diese sich vor laufender Kamera selbst befriedigten.

2018 verkündet Sophia Vegas live im TV ihre Schwangerschaft. Kurz darauf verlässt sie den Container.

Moderator Jochen Schropp ist seit Beginn der zweiten Staffel der Gastgeber der Sendung. Als Co-Moderatoren engagierte Sat 1 unter anderem "Cindy aus Marzahn" sowie Comedian Oliver Pocher und TV-Sternchen Desiree Nick.

2020 leiten Frühstücksfernsehen-Moderatorin Marlene Lufen und Jürgen Schropp durch die Show.

Noch vor Aufzeichnung der achten Staffel gibt es einen Aufreger: Schauspielerin Saskia Beecks wird nicht an der Show teilnehmen – für sie rückt Jenny Frankhauser nach.

Das Finale der achten Staffel ist für Freitag, den 28. August geplant.

