Daniela Büchner

Im vergangenen Jahr war Danni Büchner im Dschungelcamp zu sehen und polarisierte dort mit ihrem Auftritt. Nun zieht die Witwe von Mallorca-Auswanderer Jens Büchner in den "Promi Big Brother"-Container. "Ich will nicht sagen, dass ich etwas, was ich getan habe, bereue – aber in anderen Formaten war ich oft drüber oder psychisch nicht ganz so stark wie ich jetzt bin. Ich bin jetzt gefestigter und stärker als je zuvor. Und ich hoffe, man kann jetzt die wahre Danni kennenlernen", so die 43-Jährige. Büchner gesteht aber auch: "Ich bin wirklich kein WG-Typ. Die größte Herausforderung wird die Trennung von meinen Kindern. Und die Tatsache, dass sich so viele Menschen eine Toilette teilen. Ich bin eine Heimscheißerin."





