Die fünfte Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" gilt auch heute noch als die beste. Unvergessen, wie sich damals (fast) ganz Fernseh-Deutschland an einem Montagabend im Januar vor den TV-Geräten versammelte, um mit anzugucken, wie Sarah "Dingens" Knappik im Dschungelcamp zur Persona non grata wurde.

"Promi Big Brother": Jay Khan bezieht Stellung zum Dschungel-Skandal

Einer der Gründe damals war Knappiks Vorwurf an Jay Khan, er habe sich vor dem Einzug ins Camp mit ihr in Verbindung gesetzt, um mit ihr eine Liebesgeschichte zu inszenieren. Statt mit Knappik bandelte Khan im Camp mit Sängerin Indira Weis an. Die beiden knutschten wild im Tümpel. Doch Zweifel an der Liaison waren spätestens dann gesät, als Khan offensiv Richtung Kamera blickte, als er Weis liebkoste.

Die Vorwürfe, sie hätten dem Publikum eine Beziehung vorgespielt, um Sympathien zu gewinnen, rissen nie ganz ab. Momentan weilt Jay Khan bei "Promi Big Brother". Und natürlich äußerte sich der Musiker dort zu dem wohl größten Skandal seiner Karriere. "Ich habe keine Silbe mit dieser Frau gewechselt, bevor ich die in dem Format kennengelernt habe", sagte er und betonte außerdem, "die Gefühle [zu Weis] waren echt. Wir waren damals in einer Extremsituation, und ich wollte einfach ein bisschen Spaß haben".

Legendäre Staffel

Es frustriere ihn, dass er immer noch danach gefragt werde. "Promi Big Brother"-Mitbewohner Jörg Knör urteilte pragmatisch: "Ich wünsche ihm, dass das irgendwann mal abgelegt werden kann. Glauben tue ich es nicht."

Auch ein Großteil der Dschungelcamp-Zuschauer nahmen Khan seine Version der Geschichte damals nicht ab. Stattdessen sahen die "Ibes"-Fans, wie fast das gesamte Camp sich am Dschungeltelefon versammelte und den Ausschluss Knappiks verlangte. Zurück im Camp blieb neben der Gemobbten nur Peer Kusmagk, der als Einziger zu realisieren schien, was da gerade ablief. Zu spät für Knappik, die nicht mehr gerettet werden konnte. Der Druck der anderen wurde so groß, dass die damals 24-Jährige das Camp vorzeitig verließ.

