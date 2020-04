Désirée Nick lässt keine Stichelei aus. Mit Bosheiten überzieht die 63-Jährige die anderen "Promis unter Palmen"-Kandidaten. Vor allem Carina Spack bekommt die spitze Zunge der Nick zu spüren. "Ich wünschte, du hättest nur ein Fünkchen von dem, was du an Hupen zu viel hast, an Humor und an Herzensbildung. Das ist ein großes Ungleichgewicht. Da musst du aufpassen, dass du nicht bald auf die Schnauze fällst", lässt sie die ungeliebte Konkurrentin wissen. Spack weiß sich kaum zu wehren. Ein ungleiches Duell vor laufenden Kameras.

Dennoch ist es nicht Nick, die an diesem Mittwochabend die Grenzen des guten Geschmacks überschritten hat. Ihre Boshaftigkeiten haben zwar Methode, doch die Kabarettisten beherrscht den schmalen Grad zwischen Unverfrorenheit und verletzender Ehrabschneidung. Bastian Yotta nicht. Der selbsternannte Millionär und Fitnessguru hat Claudia Obert zum Feindobjekt erklärt. Um die quasselnde Society-Lady zu beseitigen, scheint ihm jedes Mittel recht.

Mobbing unter der Gürtellinie

"Ich habe mit gerade einen Pickel ausgedrückt. Was da zum Vorschein kam erinnert mich an einer Person, die ich kurz zuvor gesehen habe", erklärt er im Beisein von Obert. Es ist völlig klar, dass er damit die 55-Jährige meint. Doch hinterher versucht er sich rauszureden. "Das hätte ja jeder sein können, auch ich, weil ich mich zuvor im Spiegel betrachtet habe." Das passt ins Gesamtbild. Wenn es eng wird, scheint der fiese Herr Yotta nur ungern zu dem zu stehen, was er tut. Ein Feigling.

Noch unerträglicher wird sein Verhalten im Zusammenhang mit dem Gebaren von Carina Spack. Weil Obert ein Handtuch von ihr über die Brüstung warf, will sich die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin rächen. Sie knistert vor der halbschlafenden Obert mit Chipstüten, terrorisiert sie regelrecht. Selbst diese Kinderei macht Yotta mit. Der Mann, der sich als ausgleichend und gerecht darstellt, mobbt auf unterstem Kindergartenniveau. Ekelhaft.

Spack ist 23 Jahre alt und unerfahren, was Reality-TV-Formate anbelangt. Doch Yotta, der schon seine eigene Soap hatte und bei "Adam sucht Eva" nackt in Erscheinung trat, kann diese Entschuldigung nicht vorbringen. Er zeigt bei "Promis unter Palmen" sein wahres Gesicht – und der Zuschauer muss hilflos zusehen. Denn anders als im "Dschungelcamp" kann er Yotta nicht zur Strafe in die Prüfung schicken.

Leider kein Zuschauervoting bei "Promis unter Palmen"

Hier zeigt sich das Dilemma voraufgezeichneter Reality-Formate wie "Promis unter Palmen". Das Publikum als Richter und Regulator fällt aus. Hätte es eine Zuschauerabstimmung gegeben, hätte Yotta mit großer Wahrscheinlichkeit nach der gestrigen Sendung seine Koffer packen müssen. Rausgewählt wegen sozialer Inkompetenz. Auch Sat.1 greift nicht ein. Die Teilnehmer wurden ja schließlich geholt, um eine Gruppendynamik zu schaffen und für Unterhaltung zu sorgen. "Wir schreiben den Promis nicht vor, wie sie sich als erwachsene Menschen zu verhalten haben", sagt der Sender.

Die Konsequenz daraus kann nur sein, dass bestimmte Personen sich für künftige Formate diskreditieren. Sollte sich Yotta nicht entschuldigen und sein Fehlverhalten einsehen, müssen sich Fernsehsender ernsthaft fragen, ob sie den Mobber der Nation in ihren Shows haben wollen.

Falls es ein bisschen Gerechtigkeit in dieser TV-Welt gibt, gewinnt nicht Yotta, sondern Tobias Wegener in der kommenden Woche "Promis unter Palmen". Der tollpatschige Bodybuilder hat das Herz am rechten Fleck. Er war der einzige, der beim Mobbing gegen Obert nicht mitgemacht hat. Bravo.

