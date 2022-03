Florian Brückner am Set von "Neue Geschichten vom Pumuckl" in München

Die erste Klappe für "Neue Geschichten vom Pumuckl" ist gefallen. Florian Brückner übernimmt die Hauptrolle als Meister Eders Neffe.

Meister Eders Werkstatt steht wieder und ist nun der Schauplatz für "Neue Geschichten vom Pumuckl". Die erste Klappe für die Fortführung der Kultserie vom Kobold mit dem roten Haar ist in München gefallen, wie die Produktionsfirma bekannt gab. Der Hauptdarsteller in der Werkstatt ist in der Neuauflage der 38-jährige Florian Brückner ("Der Boandlkramer und die ewige Liebe"). Er übernimmt die Rolle von Meister Eders Neffen.

In weiteren Rollen spielen in der neuen "Pumuckl"-Serie unter anderem Milan Peschel (54), Frederic Linkemann (41), Ilse Neubauer (79), Katharina Thalbach (68) und Teresa Rizos (35). Die 13 neuen Folgen werden bis zum Sommer 2022 in München und im Münchner Umland gedreht. Nach der letzten Klappe beginnen der Mitteilung zufolge die aufwändigen Animationsarbeiten, die Pumuckl am Bildschirm zum Leben erwecken.

"Pumuckl"-Neuauflage kommt Ende 2023

Produziert wird die Serie, bei der Marcus H. Rosenmüller (48) Regie führt, von der Firma Neuesuper für RTL+. Die 13 Folgen dauern jeweils 25 Minuten und sollen "Unterhaltung für die ganze Familie" bieten. Sie werden ab Ende 2023 exklusiv bei dem Streamingdienst zu sehen sein.

Die Kult-Figur feiert in diesem Jahr 60. Geburtstag © Ard / Picture Alliance

"Meister Eder und sein Pumuckl" zählte in den 1980er Jahren zu den beliebtesten Kinder- und Familienserien Deutschlands. Mehr als 30 Jahre lang waren Hobelbank und Bandsäge eingemottet, als Florian Eder, der Neffe von Meister Eder, die alte Schreinerwerkstatt im Hinterhof betritt. Gleich am ersten Tag wiederholt sich die Geschichte: Pumuckl bleibt am Leim kleben und wird sichtbar. Die beiden erleben neue Geschichten in einem München, das sich in den letzten Jahrzehnten ziemlich verändert hat.

"Pumuckl" wird 60 Jahre alt

Cornelia Liebig, Geschäftsführerin der Pumuckl Media GmbH, sagt zu dem Projekt: "Der Pumuckl hat dieses Jahr Geburtstag, denn es ist genau 60 Jahre her, dass er zum ersten Mal im Radio zu hören war. Was könnte es für ein schöneres Geschenk geben, als eine neue Serie, die den Pumuckl mit viel Witz und Seele ins Hier und Heute bringt? Wir freuen uns sehr, diesen Neuanfang begleiten zu können."

Pumuckl hatte seine Schöpferin Ellis Kaut (1920-2015) berühmt gemacht. Die Reihe wurde ab 1962 im Bayerischen Rundfunk als Hörspielserie ausgestrahlt. Von 1982 bis 1989 lief die TV-Serie mit Gustl Bayrhammer (1922-1993) als Meister Eder. Hans Clarin (1929-2005) lieh dem Kobold Pumuckl seine Stimme.