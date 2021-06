Dschungelcamp 2020

Wie ein Staatsmann wurde der frühere Verkehrsminister Günther Krause in den Urwald eingefahren. Zu Ehren des "Architekten der deutschen Einheit" spielte ein Blasorchester die Nationalhymne, dann war der Ex-Politiker den Rangern ausgeliefert. Weil er in der DDR aufwuchs, hat Krause nie richtig Englisch gelernt - und so blieb von seinem kurzen Auftritt im Dschungelcamp vor allem sein ungelenker Versuch der Kontaktaufnahme in Erinnerung: "I can't no good speak of English" - und versuchte sein Glück dann mit Russisch. Später fragte er einen Ranger: "Have you a problem?"

