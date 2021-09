"Sex and the City"-Serie: Cynthia Nixon (Miranda), Kristin Davis (Charlotte) und Sarah Jessica Parker (Carrie) bei den Dreharbeiten in New York

"Sex and the City": Erster Teaser zur Serie veröffentlicht – was er verrät

Mr. Big und Carrie "Sex and the City": Erster Teaser zur Serie veröffentlicht – was er verrät

Die Dreharbeiten zur "Sex and the City"-Serie laufen noch, doch ein erster Teaser wurde bereits veröffentlicht. Was er den Fans verrät.

"Es wird ein großer Tod", erzählte kürzlich ein Insider der "Sex and the City"-Serie "And just like that" der britischen Zeitung "Daily Mail". Die Betonung lag auf groß, also auf big, Mr. Big. Eine beliebte Serienfigur solle der Quelle nach in der ersten Folge der zehnteiligen Serie sterben. Sofort war die Angst unter Fans groß, es müsse sich dabei um Carrie Bradshaws Ehemann Mr. Big handeln.

"Sex and the City"-Serie: Erster Teaser veröffentlicht

Jetzt wurde der erste Teaser zur Serie veröffentlicht. Darin sind Carrie und Big in ihrer Küche zu Hause zu sehen, sie gibt ihm einen Kuss, er umarmt sie von hinten. Viel verrät der kurze Ausschnitt nicht, aber: Big sieht immerhin ziemlich lebendig aus. Und doch gibt der Teaser keine Antwort auf die Frage, ob es sich bei der Rolle, die stirbt, um Carries Mann handelt.

Unklar ist auch, ob die Ehe der beiden im Laufe der Episoden Schaden nehmen wird. Genau das wird in einer Stelle im Drehbuch angedeutet, die im Vorfeld geleaked wurde. "Ich meine, ich habe den Podcast gemacht, ich habe meine Haare gewaschen. Ja, ich habe nicht gegessen oder geschlafen, aber wenigstens fühlte ich mich gut in meiner Ehe. Jetzt bin ich nur eine der Ehefrauen, um die er sich gekümmert hat?", sagt Carrie darin zu ihren Freundinnen.

Die Männer sind dabei

Im Vorfeld der Dreharbeiten machten die Köpfe hinter der Serie noch ein großes Geheimnis daraus, wer bei der Neuauflage mitspielen würde. Samantha-Jones-Darstellerin Kim Cattrall ist nicht dabei, was nach ihrem Streit mit den Kolleginnen wenig verwunderte. Doch was die "Sex and the City"-Männer anging, spannten die Macher Fans auf die Folter. Bis im Juni klar war, dass auch sie dabei sein würden.

Wie auf Instagram verkündet wurde, ist nicht nur Mr. Big (Chris Noth) Teil der Serie, sondern auch die Männer der anderen Frauen: David Eigenberg als Steve Brady und Evan Handler als Charlottes Ehemann Harry. Und auch Carries und Charlottes beste Freunde, Anthony und Stanford (Mario Cantone und Willie Garson), sind bei den Dreharbeiten zu "And Just like that" dabei.

Noch müssen sich "Sex and the City"-Fans etwas gedulden. Die Serie soll jedoch in diesem Jahr anlaufen. Ein genaueres Startdatum ist jedoch nicht bekannt. Wie auch schon die Original-Serie wird "And just like that" in den USA auf HBO zu sehen sein.