Sarah Jessica Parker beim Dreh für die "Sex and the City"-Serie "And Just Like That" in New York

Was die geleakten Drehbuchstellen über die "Sex and the City"-Show verraten

Carries Big-Drama Was die geleakten Drehbuchstellen über die "Sex and the City"-Show verraten

In New York laufen die Dreharbeiten zur neuen "Sex and the City"-Serie auf Hochtouren. Nachdem eine Seite aus dem Drehbuch veröffentlicht wurde, spekulieren Fans über den Plot – insbesondere über Carrie und Mr. Big.

Big und Carrie, Carrie und Big. Sechs "Sex and the City"-Staffeln fanden sie zueinander, trennten sich, nur um dann doch nicht voneinander loszukommen. Fortgesetzt wurde die dramatische Liebesgeschichte auch in den zwei Kinofilmen, die nach Serienende gedreht wurden. Und es scheint, als würde Sarah Jessica Parkers Rolle auch in der HBO-Serie "And Just Like That" mit Big hadern.

"Sex and the City": Drehbuch-Leak verrät Details

Nachdem Mitte Juli eine Seite aus dem Drehbuch zur Neuadaption geleakt wurde, spekulieren die Fans. In der Szene befinden sich Carrie Bradshaw, Charlotte York und Miranda Hobbes in einem Restaurant in Manhatten – vermutlich zum Lunch. Samantha Jones (Kim Cattrall) ist bekanntlich nicht in der Serie dabei. Der vierte Platz am Tisch wird besetzt von Carries bestem Freund, Stanford Blatch.

Es ist dieser eine Satz im geleakten Drehbuch, der viel aussagt über den möglichen Plot der Serie. "Ich meine, ich habe den Podcast gemacht, ich habe meine Haare gewaschen. Ja, ich habe nicht gegessen oder geschlafen, aber wenigstens fühlte ich mich gut in meiner Ehe. Jetzt bin ich nur eine der Ehefrauen, um die er sich gekümmert hat?", sagt Carrie zu ihren Freundinnen und Stanford.

Promis am Strand Sie sind dann mal weg 1 von 11 Zurück Weiter Zurück Weiter Nicole Scherzinger, Grigor Dimitrov Eine Dusche zur Abkühlung: Die Ex-"Pussycat Dolls"-Sängerin Nicole Scherzinger und ihr Freund Grigor Dimitrov genießen die Zeit auf einer Jacht vor St. Tropez. Mehr

Ehe mit Big am Kriseln?

Das klingt nicht nach fröhlichem Eheleben von Carrie und Big. Am Ende des zweiten "SATC"-Kinofilms fanden Bradshaw und der wohlhabende Unternehmer (mal wieder) zueinander, nachdem sie in Abu Dhabi mit ihrem Ex-Freund Aidan Shaw geflirtet hatte.

Mit einem großen Klunker beteuerte Big Carrie seine Liebe – ein Happy End, so schien es. "Eine der Ehefrauen" deutet jedoch an, dass Mr. Big untreu gewesen sein könnte. Fans der Serie wissen, dass er bereits seiner vorherigen Ehefrau fremdgegangen ist. Damals mit Carrie.

Auflösung können Fans vermutlich erst Ende 2021 erhoffen. Dann soll "And Just Like That" ausgestrahlt werden.

Verwendete Quelle: "Page Six"