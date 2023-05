In der neuen Staffel zum "Sex and the City"-Ableger "And Just Like That" gibt es ein Wiedersehen mit Candice Bergen

"And Just Like That" "Sex and the City"-Spinoff: Diese "kalte, wunderbare Diva des Verlagswesens" kehrt in Staffel 2 zurück

von Jessica Kröll In "Sex and the City" hatte sie mehrere Auftritte als Carrie Bradshaws Vogue-Editorin Enid. Jetzt gibt es ein Wiedersehen mit Schauspielerin Candice Bergen in der zweiten Staffel von "And Just Like That". Doch auch andere bekannte Prominente sollen mit Gastauftritten überraschen.

Diese Nachricht dürfte Fans von "Sex and the City" freuen. Neben Aidan Shaw alias John Corbett kehrt im Spinoff der beliebten Serie "And Just Like That" auch ein weiterer bekannter Seriencharakter zurück: Vogue-Editorin Enid Frick, gespielt von Candice Bergen.

Die 77-Jährige hatte ihren ersten Auftritt in "Sex and the City" in der vierten Staffel, Folge 17. Später kehrte sie für eine Folge in der fünften Staffel und eine weitere in der sechsten Staffel zurück. Das letzte Mal war sie 2008 im "Sex and the City"-Film zu sehen, als sie Carrie für ihre bevorstehende Hochzeit mit Mr. Big (gespielt von Chris Noth) ein Fotoshooting für die Brautausgabe der Zeitschrift anbot. TV-Produzent Michael Patrick King bestätigte die Neuigkeiten exklusiv gegenüber der Zeitschrift "Entertainment Weekly".

"Sex And The City"-Spinoff: Gastrolle für Sam Smith

"Candice Bergen kehrt als Enid zurück, worüber wir uns sehr freuen, denn ich habe Enid immer geliebt", so King. "Sie ist eine kalte, wunderbare Diva des Verlagswesens.“ Darüber hinaus kündigte er noch eine Reihe weiterer "hochkarätiger Darsteller" an, die in der neuen Staffel von "And Just Like That" eine Gastrolle übernehmen, wie die amerikanische Feministin Gloria Steinem oder Sänger Sam Smith, die beide sich selbst spielen werden.

Selbstverständlich kehren auch Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis als Carrie, Miranda und Charlotte in den "Sex and the City"-Ableger zurück. Die Besetzung wird durch Sara Ramírez (Che), Sarita Choudhury (Seema Patel), Nicole Ari Parker (Lisa Todd Wexley), Karen Pittman (Dr. Nya Wallace), Mario Cantone (Anthony Marentino), David Eigenberg (Steve Brady) und Evan Handler (Harry Goldenblatt) vervollständigt.

"Dann gibt es noch ein paar Leckerbissen, die ich euch nicht verraten werde", verrät King über die anderen Gaststars. "Ab und zu gibt es ein paar Überraschungen."

