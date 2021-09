Willie Garson spielte in der Erfolgsserie "Sex and the City" Carries besten Freund Stanford

Trauer um Willie Garson. Der Schauspieler, der durch die TV-Serie "Sex and the City" bekannt wurde, ist tot. Er wurde nur 57 Jahre alt.

Der US-Schauspieler Willie Garson – bekannt als Stanford aus "Sex and the City" – ist tot. Garson starb am Dienstag im Alter von 57 Jahren, wie zahlreiche US-Medien unter Berufung auf den US-Sender HBO sowie Garsons Familie berichteten.

Garson war vielen am besten aus der Serie "Sex and the City" als Carries bester Freund Stanford bekannt. Der 1964 in New Jersey geborene Schauspieler hatte seinen Durchbruch in Hollywood mit Gastauftritten in US-Sitcoms wie "Cheers" und "Familienbande".

Willie Garson drehte für die Neuauflage von "Sex and the City"

Zuletzt stand er vor der Kamera für die "Sex and the City"-Neuauflage.

Zahlreiche Stars, darunter Cynthia Nixon und Kim Cattrall, nahmen in den Sozialen Medien Abschied von Garson.