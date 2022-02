Bei den Dreharbeiten zu "Showtime of my Life" bekam Mickie Krause die Schock-Diagnose Blasenkrebs.

Die Zuschauer der Vox-Sendung "Showtime of my Life" werden heute Abend Zeuge eines denkwürdigen Moments: Schlagersänger Mickie Krause erfährt vor der Kamera von seiner Krebs-Diagnose.

Das Anliegen der Sendung ist ernst, doch damit möglichst viele Menschen die Botschaft erreicht, wird das Thema auf unterhaltsame Weise umgesetzt: Bei "Showtime of my Life - Stars gegen Krebs" lassen prominente Menschen ihre Hüllen fallen, um die Zuschauer auf die Wichtigkeit von Krebsvorsorge hinzuweisen. An zwei Abenden widmet sich Vox diesem Thema. Am heutigen Dienstag (20.15 Uhr) sind die Männer an der Reihe.

Heiko Wasser, Jan Sosniok, Oli Petszokat, Pascal Hens, Michael Roth, Benjamin Köhler, Kim Tränka und Mickie Krause treffen sich, um eine Choreografie einzustudieren. Sie sollen möglichst telegen ihre Kleidung ablegen. Entsprechend heiter geht es hier vor der Kamera zu.

Doch bevor die Herren der Schöpfung loslegen, geht es erst einmal zur Krebsvorsorge. Auch da ist die Stimmung gelöst. "Ich bin nicht besorgt, ich glaube mir geht's gesundheitlich gut", sagt Mickie Krause wenige Minuten bevor er zum Urologen geht, der ihn einer Ultraschalluntersuchung unterzieht. Da ist Krause noch zu Späßen aufgelegt: "Bitte keine Urologenwitze", sagt er, während der Arzt seinen Unterleib abscannt. "Nicht dass ich mich noch vor Lachen bepisse."

Mickie Krause berichtet von einem anderen Eingriff

Doch kurz darauf wird der Stimmungssänger ganz ernst. Der Mediziner teilt ihm seine Diagnose mit: Er habe den Verdacht, dass in der Blase ein Tumor sei. Um das zu klären, wird Krause für eine genauere Untersuchung in die Charité überstellt. Die bestätigt die schlimmsten Befürchtungen: In seiner Blase ist ein Tumor. Es sind bewegende Momente: Während der Musiker von der schockierenden Diagnose erfährt, ist die Kamera auf sein regloses Gesicht gerichtet. Was der 51-Jährige in dem Moment denkt - man kann es nur ahnen.

Nun wird es sicher Kritiker geben, die finden, dass die Kamera in solch einem Moment nichts verloren hat. Dass es voyeuristisch ist, diese Szene im TV zu zeigen. Doch genau das ist ja der Sinn von "Showtime of my Life": Die Zuschauer auf die Wichtigkeit der Krebsvorsorge hinzuweisen. Und Mickie Krause gibt dem ein Gesicht.

Krause selbst hat eine starke Motivation für seine Teilnahme an der Show: Sein Freund und Karriereförderer verstarb 2016 an Krebs. Seither ist es ihm ein besonderes Anliegen, andere Menschen zur Vorsorge zu ermutigen.

Neben all diesen ernsten Themen gibt es aber viele unterhaltsame und gelassene Momente. Krause plaudert zudem sehr offen über einen Eingriff, der bei ihm durchgeführt wurde: Nachdem er zum vierten Mal Vater geworden sei, habe er sich sterilisieren lassen, so Krause. Seither fühle er sich nicht weniger männlich. "Ganz im Gegenteil Ich habe festgestellt, dass mein Sexualbedürfnis dadurch größer geworden ist."

Sein anderer Eingriff scheint ebenfalls gut verlaufen zu sein: Michael Engels, wie der Sänger mit bürgerlichem Namen heißt, wurde mittlerweile operiert und hat alles gut überstanden. Und auch seine Fans kommen heute Abend auf ihre Kosten: Trotz der Diagnose lässt Krause im Fernsehen die Hüllen fallen.

"Showtime of my Life – Stars gegen Krebs" ist am 15. und 22. Februar um 20.15 Uhr bei Vox zu sehen. Im Anschluss an die Ausstrahlung steht die komplette Folge auf RTL+ zum Abruf bereit.