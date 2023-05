Alli Neumann bringt eine Prise Sex in den Abend

von Carsten Heidböhmer Am dritten Abend drehte sich bei "Sing meinen Song" alles um das Schaffen von Montez. Den Höhepunkt lieferte Alli Neumann ab - die fällige Trophäe für die beste Performance wurde ihr aber verwehrt.

Jeder wusste, wer gemeint war, als Gastgeber Johannes Oerding ankündigte, es gehe an diesem Abend um "den singenden Rapper": Die Musik von Montez stand im Mittelpunkt der dritten Show von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert". Nebenbei ist den Zuschauern auch der Mensch hinter dem Künstler näher gekommen. Der wurde 1994 in Bielefeld als Luca Manuel Montesinos Gargallo geboren. Sein Vater ist Spanier. "Zusammen sind wir ein ganzer Spanier", sagte Montez mit Blick auf Nico Santos, der auf Mallorca aufgewachsen ist.

Seine Kindheit beschreibt er als glücklich - bis zu dem Zeitpunkt, als sich seine Eltern getrennt haben. Da war der junge Luca 13. In der Zeit fing er mit der Musik an und kam über sein Idol Eminem zum Rap. 2011 wurde er von den Online-Portalen "Hiphop.de" und "Juice" zum "Newcomer des Jahres" gewählt. Es dauerte jedoch zehn Jahre, ehe er mit "Auf & ab" endlich seinen großen Durchbruch feiern und eine Nummer 1 in Deutschland landen konnte.

"Sing meinen Song" widmet sich dem Schaffen von Montez

Montez bezeichnet dieses Erlebnis als "Riesenprivileg", das nur den wenigsten Künstlern in ihrem Leben beschieden ist. Dieser Hit ist auch der Grund, warum der 29-Jährige an diesem Abend unter dem Himmel Südafrikas sitzt und sich anhören darf, wie andere Künstler seine Musik interpretieren.

Mit ebendiesem "Auf & ab" eröffnet Clueso auch den Abend. Er habe "Bock, den Song zu verclüsen", sagt der Erfurter. Und das ist ihm gelungen, zumindest hat er alle Anwesenden zum Tanzen gebracht.

Dass dies nicht unbedingt ein relevantes Qualitätskriterium sein muss, beweist im Anschluss daran Alli Neumann. Bei ihrer Country-Version von "Marlboro Light" bleiben alle sitzen - doch wohl vor allem aus Ergriffenheit. Die Sängerin präsentiert eine völlig eigenständige Version und haucht ihrer Performance mit lasziven Posen sogar eine Prise Sex ein - der eindeutige Höhepunkt des Abends.

Viel Vorhersehbares

Es folgen erwartbare Darbietungen: Nico Santos kleidet "Irgendwann da" in sein vertrautes, radiotaugliches Pop-Funk-Gewand, anschließend versetzt Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß den Song "Engel" mit E-Gitarren.

Zwischendurch darf Montez seine neue Single "Liebe in Gefahr" vorstellen, ehe LEA das in Kooperation mit Badmómzjay entstandene Lied "Mond" singt und Johannes Oerding den Abend mit seiner Version von "Wenn ich du wäre" beendet.

Als Montez dann die Aufgabe zufällt, die Blume für die beste Performance des Abends zu vergeben, verweigert er sich. Er möchte niemanden hervorheben, auch keinen übergehen und damit vielleicht vor den Kopf stoßen. So entschließt er sich, anstatt Alli Neumann zu ehren, die Auszeichnung an die Band zu geben.

Das passte dann schon wieder gut in das Gesamtbild eines erfrischend bodenständig gebliebenen Popstars, dem jede Form von Sonderstatus und Macht fremd sind - und sei es das Verleihen einer Blume. Man muss ihn einfach mögen, diesen Montez.

"Sing meinen Song" läuft immer dienstags um 20.15 Uhr auf Vox. Die aktuelle Folge gibt es bei RTL+ zum Abruf.