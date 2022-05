von Carsten Heidböhmer Seine Lieder standen im Mittelpunkt der vierten Folge von "Sing meinen Song": Kelvin Jones ist eigentlich für fröhliche Musik bekannt. Doch im Laufe der Sendung kamen dem 27-Jährigen gleich mehrmals die Tränen.

Er ist der Mann für die gute Laune in der Runde: Kelvin Harris verströmte in den bisherigen Folgen von "Sing meinen Song" jede Menge positive Energie. Am Dienstagabend stand nun sein eigenes Werk im Zentrum. Und es wurde eine erstaunlich rührselige Sendung.

Dabei begann es zunächst gewohnt entspannt und heiter: Clueso eröffnete den Abend mit einer eingedeutschten Version von "Love To Go", dem einzigen Song, den Harris nicht selbst geschrieben hat, und überraschte dabei mit einem eigenen Text. Gastgeber Johannes Oerding folgte mit einer Lagerfeuerversion des Hits "Only Thing We Know".

Zwischendurch erzählte der gebürtige Simbabwer von seinem Werdegang: Im Alter von acht Jahren verließt die Familie das Land und wanderte nach London aus, was eine große Belastung war. Denn während es ihnen in Afrika gut ging, mussten sie in England von ganz unten neu anfangen. Die Jones' waren zeitweise so arm, dass sich Kelvins Mutter schämte, wenn er Freunde nach Hause brachte.

"Sing meinen Song": Kelvin Jones wollte eigentlich Fußballer werden

So hielt sich der Junge lieber draußen auf, stand bis zum Einbruch der Dunkelheit auf dem Bolzplatz. Im Alter von 10 bis 16 wollte er Profi-Fußballer werden. Das war ihm jedoch irgendwann zu viel Stress, und so begann er auf Wunsch des Vaters ein Ingenieurs-Studium. Das ging jedoch nur einen Monat gut. Dann besuchte Kelvin Jones ein Konzert von John Mayer - und es war um ihn geschehen. Er besuchte danach nie wieder die Universität, sondern verbrachte seine Tage mit Musik. Erst nach fünf Monaten schenkte er seinen Eltern reinen Wein an.

Heute kann man sagen: Der Berufswechsel hat sich gelohnt: Kelvin Jones ist ein Star. Die Früchte seiner Arbeit brachten an diesem Abend aber andere zum Erklingen: Elif interpretierte seinen Hit "Don't Let Me Go" als Pianoballade - und Jones kamen die Tränen. Er hatte das Lied nach der Trennung von seiner ersten Beziehung geschrieben, die ihm das Herz brach. Er wusste damals nicht, was er seiner Freundin hätte sagen sollen? Erst später fand er die Worte: Lass mich nicht gehen.

Die Jungs von SDP holten die Runde ganz schnell aus dem Stimmungstief, indem sie "Seventeen" auf deutsch sagen und dafür ein Glockenspiel mitbrachten. Kelvin Jones führte seinen neuen Song "Carrie You" vor, und Floor Jansen entschied sich für "Call You Home", seinen ersten Hit.

Die Blume für die beste Performance des Abends ging dann aber an Lotte, die zum Abschluss den Gospel-Song "Cry a little less" sang. Da bekam Kelvin Jones erneut nasse Augen. Entsprechend warm fielen Johannes Oerdings Abschiedsworte aus: "Vielen Dank, dass du deine Tränen mit uns geteilt hast."

"Sing meinen Song" läuft immer dienstags um 20.15 Uhr auf Vox. Die aktuelle Folge kann auch bei RTL+ gestreamt werden.