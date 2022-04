Im vergangenen Jahr musste die Reise nach Südafrika pandemiebedingt ausfallen. Jetzt meldet sich "Sing meinen Song" in gewohntem Ambiente zurück - mit frischen Gesichtern.

Das Konzept ist so einfach wie genial: Seit 2014 fährt eine Gruppe von Musikern einmal im Jahr in eine Villa, um jeweils die Lieder der anderen neu zu interpretieren. "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" heißt das Format, das immer im Frühjahr auf Vox ausgestrahlt wird.

Der Einladung zum gemeinsamen Musizieren sind bereits unzählige Künstler gefolgt: Ob Sarah Connor, Sasha, Nena, Wolfgang Niedecken, die Prinzen, Mark Forster, Lena Meyer-Landrut, Michael Patrick Kelly, Rea Garvey, Judith Holofernes, Max Giesinger oder Nico Santos - sie alle saßen schon gemeinsam in Südafrika und brachten die Songs ihrer Kollegen zum Erklingen.

Das funktioniert nun bereits seit acht Jahren hervorragend, doch so langsam kann man sich Sorgen machen, ob der Show nicht langsam die Künstler ausgehen. Die gute Nachricht für Fans von "Sing meinen Song": Vorerst gibt es noch genug spannende Stars.

"Sing meinen Song" startet mit Clueso

Für die neue Staffel hat Vox wieder eine bunte Mischung aus arrivierten, weniger bekannten und überraschenden Musikerinnen und Musikern zusammengestellt. Junge, kommende Sängerinnen wie Lotte und Elif sitzen dabei Seite an Seite mit etablierten Stars wie Clueso.

Die Niederländerin Floor Jansen tritt als Sängerin der Symphonic-Metal-Band Nightwish vor gigantischen Zuschauermassen auf - in Deutschland dürfte ihr Name bislang den wenigsten ein Begriff sein. Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin kennt man vor allem über ihre Gruppe SDP, jetzt lernt man sie auch als Mensch kennen. Und auch für Kelvin Jones ist die Teilnahme an der Musikshow sicherlich eine gute Chance, sich bei einem breiteren Publikum bekannt zu machen.

Host der Sendung ist wie erneut Johannes Oerding, der im Vorjahr allerdings seine Gäste am Weißenhäuser Strand begrüßte. Die Corona-Pandemie machte die Reise an den Westkap unmöglich, stattdessen bibberten die Stars an der Ostsee - was ein bisschen auf Kosten der Leichtigkeit ging.

In diesem Jahr ist wieder alles so, wie es die Fans gewohnt sind: Die acht Musikerinnen und Musiker sitzen unter südafrikanischem Himmel und genießen das Wetter, die Getränke und vor allem die Musik. Die neue Staffel startet am Dienstagabend, im Mittelpunkt der ersten Sendung steht das Werk von Clueso.

Auch wenn die Pandemie noch nicht überwunden ist, zumindest bei "Sing meinen Song" kehrt also wieder ein kleines Stückchen Normalität ein. Und das können die Zuschauer derzeit gut gebrauchen. Mögen die Spiele beginnen.

"Sing meinen Song" läuft immer dienstags um 20.15 Uhr auf Vox.