Glühwein gehört in die Weihnachtszeit genauso wie Plätzchen, Christstollen und Spekulatius. Was passiert, wenn man es mit dem heißen Getränk mal übertreibt, davon kann Wincent Weiss ein Lied singen - buchstäblich.

"Sing meinen Song": Wincent Weiss musste Nacht auf einer Polizeistation verbringen

Beim "Sing meinen Song"-Weihnachtsspecial erinnerte sich der Musiker an eines seiner denkwürdigsten Weihnachtserlebnisse. "Von mir gibt es eine Weihnachtsgeschichte!", sagte der 26-Jährige. "Und zwar haben wir immer am 23. Dezember Klassentreffen auf dem Weihnachtsmarkt. Ist natürlich schlecht, wenn man am 24. für die Familie wieder fit sein soll und sich vorher abschießt. Jedenfalls gab es da eine Eisbahn, da bin ich dann morgens um 6 nackt wie ein Pinguin rübergeschlittert", erzählte Weiss zur Belustigung der anderen Musikstars Michael Patrick Kelly, Álvaro Soler, Johannes Oerding, Milow, Jeanette Biedermann und Jennifer Haben.

Später am Abend habe er sich in sein Auto gesetzt und die Heizung des Wagens angemacht. Immer noch betrunken sei Weiss auf dem Lenkrad des stehenden Autos eingeschlafen. Nachdem einige Passanten ihn am nächsten Morgen nicht wach klopfen konnten, sei Verstärkung gekommen. "Dann kam die Polizei und der Krankenwagen dazu. Die haben mich irgendwann wach bekommen, aus dem Wagen geschleppt, in die Polizeistation gefahren und ich wurde am 24. morgens von meiner Mama in der Polizei abgeholt", erzählte er. "Dann war ich bei meinen Großeltern und habe beschämt Weihnachten gefeiert."

Auch sein Großvater hat offenbar Humor. "Wenn mein Opa anfängt zu singen: 'Leise pinkelt das Reh, gelber Strahl in den Schnee', dann ist für mich Weihnachten", sagte Weiss.

Neue Besetzung bekanntgegeben

Trotzdem nutzte er die Sendung, um sich bei seiner Familie zu entschuldigen - mit einem Song: "Fröhlich Weihnachten" von "Der kleine Drache".

"Sing meinen Song" ist noch immer ein großer Erfolg bei den Zuschauern. Und so wird die Musikshow auch im kommenden Jahr wiederkommen. Im Frühjahr 2020 wird Michael Patrick Kelly auf Max Giesinger, LEA, MoTrip, Nico Santos, Jan Plewka und Ilse DeLange treffen.

Quelle: TV Now