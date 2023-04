von Carsten Heidböhmer Rundes Jubiläum für "Sing meinen Song": Zum zehnten Mal trafen sich Musikerinnen und Musiker, um sich gegenseitig ihre Lieder vorzusingen. Nicht nur der Moderator war schon mal dabei. Und so wurde das Tauschkonzert zum Klassentreffen.

Der alte Moderator ist auch der neue: Wie schon in den beiden Vorjahren begrüßt auch diesmal wieder Johannes Oerding die musikalische Gäste von "Sing meinen Song". Soweit so vertraut – dass ein Musiker gleich mehrmals hintereinander als Gastgeber fungiert, ist in der Vox-Show üblich. Ungewöhnlich aber, dass ein Großteil der Stars, die nach Südafrika gereist waren, bereits alte Bekannte sind: Nico Santos, LEA, Clueso und Stefanie Kloß haben alle schon mal an dem Tauschkonzert teilgenommen. Mit dem Rapper Montez und der Sängerin Alli Neumann gibt es lediglich zwei Neulinge in der Runde.

Entsprechend vertraut ist die Atmosphäre: Von Beginn an fühlt es sich an wie auf einem Klassentreffen. Sofort knallen die ersten Sektkorken, der Grill wird angeschmissen und Nico Santos prognostiziert: "Ich glaube, heute Abend könnte das ein oder andere Glas zu viel getrunken werden."

Den Auftakt der neuen Staffel macht die Musik von Stefanie Kloß von Silbermond, die als "Deutschlands bekannteste Frontfrau" vorgestellt wird. Die scheint ihren Aufenthalt in Südafrika sichtlich zu genießen: "Wie schön ist das Leben jetzt gerade hier in diesem Moment“, sagt die 38-Jährige.

"Sing meinen Song": Montez macht den Anfang

Die härteste Aufgabe fällt an diesem Abend Neuling Montez zu, der als erstes vors Mikro treten muss. Der 29-Jährige hat sich den Silbermond-Hit "Genauso" vorgenommen – und kreativ bearbeitet. So textet er den Song konkret auf den aktuellen Moment um: "So schön wie wir sitzen / hier in Südafrika im Abendlicht / weißt du, ich lieb den Gedanken / dass das seit 10 Jahren schon genauso ist." Damit sorgt er für den ersten Höhepunkt und brachte alle zum Tanzen.

Clueso bringt Stefanie Kloß zum ersten Mal an diesem Abend zum Weinen mit seiner Akustik-Version von "Leichtes Gepäck". Kreativ der Angang von Alli Neumann, die "Mein Osten" einen ganz neuen Dreh gibt. Während sich Kloß auf ihre Herkunft aus Ostdeutschland bezieht, geht Neumann noch weiter gen Osten: Die Musikerin lebte bis zu ihrem sechsten Lebensjahr in Polen. Passend dazu singt sie auch Teile auf Polnisch. Musikalisch webt sie Polka-Einflüsse mit ein und trägt eine traditionelle Tracht. Kloß war begeistert: "Du bist echt 'ne Granate!"

Oerding performt den persönlichen Song "In meiner Erinnerung", den Stefanie Kloß über den Tod des Vaters geschrieben hat – und prompt fließen erneut Tränen. Im Anschluss tritt die 38-Jährige selbst ans Mikro und singt "Hey Ma", ein Lied über ihre Mutter.

"Dieser Song wird unser Song der Staffel"

Das Frühwerk "Zeit für Optimisten" wird von LEA dargeboten. Für Stefanie Kloß eine Offenbarung: "Das macht jetzt alles wieder Sinn", sagt sie über ihren eigenen Text: "Wir sind doch alle so Leute, die das Glas eher halb voll als halb leer sehen. Auch wenn es scheiße schwer ist. Aber wir können's versuchen." Nico Santos beendet den Abend mit "Das Beste". Und er verspürt einen besonderen Druck, schließlich handelt es sich dabei um den Lieblingssong seiner Frau.

Die wird mit der Leistung vermutlich zufrieden gewesen sein. Die Blume für die beste Performance des Abends geht aber an einen anderen: Montez wird für seine kreative Bearbeitung von "Genauso" ausgezeichnet. Und Stefanie Kloß wünscht sich: "Dieser Song wird unser Song der Staffel."

Die aktuelle Folge von "Sing meinen Song" gibt es bei RTL+ zum Abruf.