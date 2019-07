Das RTL-"Sommerhaus der Stars" besticht in diesem Jahr vor allem durch seine niveaulose Besetzung. Die im Horrorhaus hausenden D-Promis fallen vor allem durch peinliche Fummeleien (Michael Wendler), widerliche Gespräche (Michael Wendler), sexuelle Belästigung (Quentin Parker) und cholerische Wutanfälle (der Rest) auf. Zwei Paare sind - was die Fremdscham-Momente angeht - allerdings Ausnahmen: Johannes und Yeliz sowie Steffi und Roland Bartsch.

"Das Sommerhaus der Stars": Steffi und Roland Bartsch werden von Michael Wendler beleidigt

Die Bartschs, bekannt geworden durch die Vox-Auswanderer-Doku "Goodbye Deutschland", haben sich im Sommerhaus allerdings schon einige Feinde gemacht. Am Ende der ersten Folge legte sich Roland Bartsch mit Willi Herren an, nachdem er den Mallorca-Sänger nominiert hatte. Als Grund nannte er Herrens Lautstärke. Er singt und brüllt - für das Ehepaar unerträglich. Kritik, die in einer Wohngemeinschaft durchaus angebracht ist. Herren war trotzdem wütend und tat, was er am besten kann: Er brüllte.

Jetzt, in der zweiten Folge der Reality-Doku, hatte es offenbar Michael Wendler auf die Bartschs abgesehen. Oder zumindest auf Steffi Bartsch. Im Garten sitzend, fragte er die beiden, wie alt sie denn seien, nur um dann zu erzählen, er würde Steffi Bartsch auf 49 Jahre tippen, ihren 48-jährigen Ehemann Roland allerdings auf 35. Für die 46-Jährige ein Schlag ins Gesicht. Sie weinte bitterlich und bekam nur wenig Unterstützung von ihrem Partner, denn der freute sich lautstark darüber, auf Mitte 30 geschätzt worden zu sein.

Michael Wendler beleidigt Steffi Bartsch

Doch es bliebt keineswegs bei dem einen fiesen Seitenhieb. Am Küchentisch überlegte der dauergeile Wendler, er und seine Freundin Laura könnten bald eines der privateren Schlafzimmer beziehen, um dort endlich wieder Sex zu haben. "Laura ist schon ganz willig", sagte der 47-Jährige. Roland Bartsch, der seit Beginn der Sendung im Freien schläft, weil ihm das Geschnarche im Haus zu laut sei, antwortete, er wolle auch ins Zimmer. "Steffi, wir schlafen wieder im Zimmer!", rief er seiner Frau zu. "Nix da", erwiderte Wendler. "Meinst du, ich will Zuschauer?"

Dann wurde der Schlagersänger beleidigend. "Ihr habt wunderschöne Frauen. Also, du nicht", sagte er an Bartsch gerichtet. Der konnte kaum an sich halten. "Du bist ein dreckiges Arschloch! Weißt du das?", pöbelte der Nordrhein-Westfale zurück.

In der "Bild"-Zeitung hat das Ehepaar Bartsch jetzt über die Zeit im Sommerhaus gesprochen und verraten, dass es die Show im Fernsehen nicht gucken würde. "Ich wollte das nicht zweimal durchleben. Das lief uns ziemlich lange nach. Da sitzt du jeden Tag mit solchen Personen in einem Haus. Sie waren laut und anders als normale Menschen", erklärte Roland Bartsch. Besonders Herren und Wendler wird er in Zukunft höchstwahrscheinlich aus dem Weg gehen.

