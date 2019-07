Noch bevor es richtig losging mit der neuen Staffel "Das Sommerhaus der Stars" war klar: Laura Müller und Michael Wendler werden auffallen. Das kündigte das Paar im Vorfeld in seinen Instagram-Videos an. In Folge eins des TV-Sommerdramas lassen sie Taten folgen: Laura klammert wie wild an ihrem Michael und kann keine Sekunde ohne ihren "Schaaatz" sein. Ein klebrig-süßes Fernseh-Tête-à-Tête beginnt.

Er, wohlgemerkt 28 Jahre älter, kümmert sich als erfahrener TV-Show-Teilnehmer liebevoll um das Küken im "Sommerhaus". Laura, die ein Jahr älter als Wendlers Tochter ist, macht mit Übelkeit auf sich aufmerksam und Wendler lässt den Papa raushängen. Schon zu Beginn muss die 18-Jährige immer wieder zur Toilette. "Brechen", wie sie es später ungeschönt ihrem Michael mitteilt. Der hat zuerst nur ein "Oh nein" für sie übrig. Am nächsten Morgen ist das Thema aber noch nicht abgehakt – im Gegenteil.

Ist Laura Müller etwa von Michael Wendler schwanger?

Am Morgen plagen Laura Übelkeit und Migräne. Michael Wendler weiß nicht, wie er ihr helfen soll: mit einer Tablette, vielleicht mit Müsli? Jasmin Herren, die Frau von Schlagerstar Willi Herren, hat da so eine Ahnung: "Der Wendler ist zu potent", mutmaßt sie und deutet damit an, dass seine Freundin schwanger sein könnte. "Nein! Das kann nicht sein", sagt Wendler und Laura ergänzt: "Eigentlich nicht." Und da klingt das schon gar nicht mehr so abwegig.

Doch Michael Wendler will das nicht wahr haben: "Wenn eine Frau ihre Periode hat, dann wird sie doch nicht gleich schwanger, Leute." Laura habe nur zu wenig gegessen und getrunken, ist er sich sicher. Jasmin Herren ist da anderer Meinung: "Kommt drauf an. Auch mit der Pille und so. Wenn du die noch nicht so lange abgesetzt hast oder sowas, dann geht das schon mal ratzfatz." Als sich Willi Herren Laura dann zur Brust nimmt, sagt die nur: "Ich habe die Pille nie vergessen ... Ich würde da ihm auch nicht da irgendwie ... absichtlich die nicht nehmen." Das glaubt Willi Herren ihr sofort, sagt aber auch: "Die würde sich einen Ast abfreuen vom Wendler ein Kind zu bekommen."

Michael Wendlers Sex-Talk

Schwanger werden kann man ja auch nur von Sex. Und der schwirrt Michael Wendler offenbar andauernd im Kopf herum. Eine Grapsch-Attacke folgt auf die nächste, immer wieder redet er von intimen Dingen. "Ja, wir hoffen, dass es zu Sex kommt. Also ich hoffe. Ich hoffe ja immer. Es liegt nicht an mir. Ich kann immer." Umso überraschender, dass die Schwangerschaftsgerüchte um seine Freundin für seinen Geschmack dann doch "zu privat" sind.

Michael Wendler weiß, wie er Aufmerksamkeit bekommt und im Gespräch bleibt. Seine jüngere Freundin scheint eine willkommene Protagonistin im großen Wendler-Schauspiel zu sein. Sein Motto: Seht her, ich bin der geilste. Nach der ersten Folge voller Wendler-Laura-Content ist es aber schwierig, das in den kommenden Folgen noch zu toppen.

Quelle: RTL.de