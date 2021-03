Moderatorenwechsel bei der ARD-"Sportschau": Ab Sommer löst Esther Sedlaczek den scheidenden Matthias Opdenhövel ab. Damit wird die renommierte Sportsendung erstmals von zwei Frauen moderiert.

Die ARD nimmt bei der "Sportschau" personelle Veränderungen vor: Ab Sommer wird Esther Sedlaczek neue Moderatorin der beliebten Sportsendung im Ersten. Die 35-Jährige wird Matthias Opdenhövel ersetzen, dessen bis Juli laufender Vertrag nicht verlängert wird. Opdenhövel verlässt die "Sportschau" offenbar auf eigenen Wunsch: "Nun ist es Zeit für was Neues. Darauf freue ich mich", wird der 50-Jährige in einer Pressemitteilung zitiert.

Mit Esther Sedlaczek hat der Sender eine Journalistin verpflichtet, die sich im Fußball bestens auskennt. Die gebürtige Berlinerin hat zehn Jahre für den Bezahlsender Sky über die Fußball-Bundesliga berichtet. Zunächst als Feld-Reporterin, seit 2012 auch als Moderatorin. Zudem hat sie zahlreiche Spiele der Champions League und der Europa League als Reporterin begleitet.

Hinter dem Moderatorenwechsel steckt nach Angaben von WDR-Intendant Tom Buhrow auch der Wunsch, dass die "Sportschau" weiblicher wird. "Zum ersten Mal haben wir ab Sommer im 18-Uhr-Team am Samstag mehr Moderatorinnen als Moderatoren im Einsatz", sagte Buhrow.

Esther Sedlaczek erweitert das "Sportschau"-Team

Ein Punkt, den auch ARD-Programmdirektor Volker Herres in seinem Statement betont: "Damit sind wir unserem Ziel, den Anteil an Frauen auch in der Sportberichterstattung des Ersten weiter zu erhöhen, wieder einen Schritt nähergekommen." Neben Sedlaczek besteht das "Sportschau"-Team ab dem Sommer aus Jessy Wellmer und Alexander Bommes.

Esther Sedlaczek soll im August 2021 ihren Dienst antreten, zum Start der neuen Saison in der Fußball-Bundesliga. Sie wird die "Sportschau" am Samstag wie am Sonntag moderieren. Die Sendung am Samstag ist besonders populär, da die ARD dort die ersten Free-TV-Bilder vom aktuellen Bundesligaspieltag zeigen darf. Daneben soll Sedlaczek auch bei Fußball-Liveübertragungen zum Einsatz kommen.

Verwendete Quelle: ARD