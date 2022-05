"stern TV am Sonntag": Diese Gäste empfängt Dieter Könnes am 1. Mai

Moderator Dieter Könnes feiert an diesem Sonntagabend seine Premiere bei "stern TV". Im Mittelpunkt stehen heiß debattierte Themen und bewegende Geschichten – drei Promi-Gäste sind mit von der Partie.

Am 1. Mai feiert Moderator Dieter Könnes seine Premiere bei "stern TV am Sonntag". Um 22:15 Uhr geht's los – er empfängt drei Promis zum Talk am Sonntagabend. Diskutiert wird über aktuelle und bewegende Themen – nicht nur mit den Prominenten, sondern auch mit Menschen, die eine Geschichte zu erzählen haben.

"stern TV am Sonntag": Das sind die Gäste am 1. Mai

Dieter Könnes begrüßt drei Promi-Gäste bei "stern TV am Sonntag".

Kabarettist Serdar Somuncu

Ex-Fußballprofi Mario Basler

Box-Ikone Regina Halmich

Bei "stern TV am Sonntag" stehen heiß debattierte Themen und bewegende Geschichten im Mittelpunkt. In der Sendung am 1. Mai wird über den Fall Boris Becker diskutiert. Die Tennis-Legende erhielt am Freitag, 29. April 2022, vor Gericht in London sein Urteil im Prozess um Insolvenzverschleppung.

"stern TV am Sonntag": Steffen Hallaschka und Dieter Könnes moderieren im Wechsel

Bei "stern TV am Sonntag" soll viel diskutiert und debattiert werden. Mit an Bord ist neben Steffen Hallaschka auch Dieter Könnes als neuer Moderator. Der von "WDR-Servicezeit" bekannte Könnes freut sich auf die Sendung bei RTL. "Für mich geht ein Traum in Erfüllung. 'stern TV' ist eine absolute Premiummarke im deutschen Fernsehen."

Auch Steffen Hallaschka ist begeistert und freut sich über Abwechslung zu seiner gewohnten Mittwoch-Sendung bei RTL: "Was für ein Geschenk, in vertrauter Atmosphäre noch einmal Neues zu wagen und mehr Raum für Talk zu haben! Ich freue mich bei 'stern TV am Sonntag' auf überraschende Meinungen und leidenschaftliche Debatten."