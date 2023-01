von Christian Hensen Vergangenen Sommer verkündete Noah Schnapp, dass seine Filmfigur Will Byers homosexuell sei – nun outete sich der Schauspieler selbst als schwul.

"Ich schätze, ich bin Will ähnlicher, als ich dachte." Mit diesen Worten outet sich "Stranger Things"-Schauspieler Noah Schnapp auf Tiktok als schwul. In einem kurzen Video, das knapp 29 Millionen Mal angeschaut wurde, schreibt der achtzehnjährige Schauspieler: "Als ich meinen Freunden und meiner Familie endlich erzählte, dass ich schwul bin, nachdem ich mich 18 Jahre lang vor Angst versteckt hatte, sagten sie nur: 'Wir wissen es'."

Zum Text bewegt Schnapp seine Lippen zu einer Audioaufnahme, eine Stimme sagt: "Weißt du, was es nie war? So ernst. Es war nie so ernst. Ehrlich gesagt, wird es das nie sein."

Durchweg positives Feedback

Die Kommentare zum Coming-out sind durchweg positiv, viele schreiben Dinge wie "Ich wusste es" oder "Sogar die Drehbuchautoren wussten es". Insgesamt haben sich inzwischen mehr als 280.000 Nutzer:innen zu dem Video geäußert, viele lassen einfach nur rote oder bunte Herzchen da.

Im Sommer 2022 musste Noah Schnapp eine ganz ähnliche Erfahrung machen, als es um die sexuelle Orientierung seiner Filmfigur Will Byers ging. In einem Interview mit "Variety" schaffte er damals Klarheit und erklärte, dass seine Serienfigur Will "zu hundert Prozent schwul" ist und in seinen besten Freund Mike verliebt ist. Fans der Serie debattierten schon länger darüber, ob Will homosexuell sein könnte.

Auch seine Filmfigur näherte sich langsam dem Coming-out

Vermutlich half ihm die Reaktion auf das Outing seiner Filmfigur auch dabei, den Mut zu fassen, für sich selbst Klarheit zu schaffen. Der eindeutigen Klärung im Sommer waren über Jahre Annäherungen vorausgegangen, wie etwa 2019, als Noah auf die Frage, ob Will homosexuell sei, sehr vorsichtig antwortete: "Das kann man so oder so interpretieren."

Noah Schnapp gehört von Anfang an zur Besetzung der Serie und erhielt für seine Rolle als Will Byers mehrere Preise. Der Erfolgsserie "Stranger Things" bleibt noch eine letzte Staffel, um die Geschichte zu Ende zu bringen. Voraussichtlich geht es 2024 mit der fünften und letzten Staffel weiter – und dann wohl auch mit der Entwicklung von Will und der Liebe zu seinem besten Freund.