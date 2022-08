8. August 2022

Im Sommer 2018 dominierte das Schicksal einer thailändischen Fußballmannschaft und ihres Trainers die Nachrichten: Dreizehn Menschen waren in der Tham-Luang-Höhle eingeschlossen. Bei einem Ausflug waren sie von starken Regenfällen überrascht und in dem Höhlensystem gefangen worden. Der neue Film "Dreizehn Leben" bei Prime Video erzählt nun die Geschichte ihrer Rettung. Auch wenn das Ende bekannt ist, ist es ein spannendes Drama und beleuchtet viele Facetten: Die Ingenieure, Wissenschaftler und Taucher, die zur Rettung beigetragen haben ebenso wie die Menschen, die in den Höhlen ausharren mussten. Eine sehenswerte Produktion, die im Kern davon handelt, dass Menschen gemeinsam auch nahezu unmöglich scheinende Probleme lösen können.

Mehr