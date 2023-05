von Daniel Wüstenberg Eine Tonpanne hat am Morgen in der ARD-"Tagesschau" dafür gesorgt, dass Sprecherin Judith Rakers mit ungewöhnlichem Equipment zu sehen war.

Den Zuschauerinnen und Zuschauern des ARD-"Morgenmagazins" hat sich am Montagmorgen ein ungewöhnliches Bild geboten. In der 8-Uhr-Ausgabe der Tagesschau war Sprecherin Judith Rakers nach dem ersten Filmbeitrag mit einem großen Kabelmikrofon in der rechten Hand zu sehen – die Szene erinnerte an eine vergangene Fernsehära mit Dieter Thomas Heck oder Hans Rosenthal.

"Tagesschau"-Sprecherin Judith Rakers mit großem Mikrofon

Den Grund für das kuriose Bild lieferte die 47-Jährige gleich mit: "Wie ich gerade höre, haben wir kein Ton, deswegen mache ich jetzt mal oldschool mit diesem Mikrofon weiter."

Bilder ihrer Karriere Susan Stahnke: Von der "Tagesschau" ins Dschungelcamp 1 von 9 Zurück Weiter 1 von 9 Zurück Weiter Susan Stahnke So haben die Deutschen sie kennengelernt: Seit 1992 moderierte Susan Stahnke die Nachrichten in der ARD, ab 1994 dann auch die "Tagesschau" um 20.15 Uhr - und galt als bis dahin jüngste und schönste Sprecherin. Doch diese Tätigkeit machte sie nicht glücklich: "Bei der 'Tagesschau' fühlte ich mich wie ein Hamster im Laufrad, war ständig im Schichtdienst und kurz vor dem Burn-out. Ein Privatleben fand nicht mehr statt", sagte sie 2012 rückblickend der "Bild"-Zeitung. 1999 kündigte Stahnke den Sprecherinnen-Job, um sich ihrer Karriere als Schauspielerin in Hollywood zu widmen.

Daraus ist nichts geworden. Wie inzwischen bekannt wurde, läuft gegen die Moderatorin mittlerweile ein Insolvenzverfahren. Mehr

Bereits wenige Sekunden nach der Begrüßung war Rakers nicht mehr zu hören, stattdessen liefen Bilder zu den russischen Luftangriffen auf ukrainische Großstädte in der vergangenen Nacht unkommentiert über den Sender. Mit dem Handmikrofon brachte die Sprecherin die folgenden Minuten der Nachrichtensendung souverän über die Bühne, nicht ohne am Ende mit einem Schmunzeln für die Tonprobleme um Entschuldigung zu bitten (die Panne können Sie hier in der ARD-Mediathek noch einmal sehen).

Nach der Übergabe aus dem Hamburger "Tagesschau"- ins Kölner "Morgenmagazin"-Studio zeigten sich Moderatorin Susan Link, ihre Kollegen Till Nassif und Peter Großmann solidarisch – und saßen ebenfalls jeweils mit einem Handmikrofon auf dem Sofa.

Die folgende Nachrichtensendung um 8.30 Uhr verlief ohne Probleme, das Ansteckmikrofon von Judith Rakers fing den Ton wieder einwandfrei ein. "Ich bin sehr froh, dass das Mikrofon jetzt wieder funktioniert", sagte sie zum Abschluss der Ausgabe.

Auch wenn der allergrößte Teil der Sendungen ohne Probleme abläuft, ist die "ARD"-Tagesschau immer wieder für eine Panne gut. Drei Beispiele:

Quelle: ARD-"Tagesschau", Nachrichtenagentur DPA