von Eugen Epp Auf Social-Media-Seiten kursiert ein Video, in dem "Tagesschau"-Sprecher André Schünke ebenso wie Lottogewinner Chico angeblich für ein Finanzprodukt werben. Eine dreiste Fälschung, warnt der Moderator.

Die "Tagesschau" gilt vielen Deutschen als der Inbegriff von Seriosität im Journalismus – was dort verkündet, muss wohl stimmen. Das machen sich auch Betrüger zunutze und versuchen, mit manipulierten Tagesschau-Beiträgen das Vertrauen argloser Kund:innen zu erschleichen.

Neuestes Beispiel: Ein Video, in dem "Tagesschau"-Sprecher André Schünke vor dem bekannten hellblauen Hintergrund der Nachrichtensendung ein Finanzprodukt (eine angeblich "leistungsstarke Anlageplattform") anpreist statt aktuelle Nachrichten zu verlesen. Allem Anschein nach haben Unbekannte mit Hilfe einer Künstlichen Intelligenz seine Stimme simuliert und ihm die Worte in den Mund gelegt. Schünke selbst ärgert sich darüber und warnt auf seinem Instagram-Account vor dem Betrugsversuch.

"Tagesschau"-Sprecher André Schünke: "Ziemlich gut gemacht"

"Achtung Fake!!!", schreibt der ARD-Journalist. Das Video kursiere gerade auf Instagram und Facebook, sei aber gefälscht. "Das erkennt man auch an der schlechten Betonung", scherzt Schünke, und fordert seine Follower dazu auf, das Video bei Meta, dem Mutterkonzern von Facebook und Instagram, zu melden. Ohnehin: "Wer mich kennt, weiß, dass ich in Sachen Finanzen kein guter Ratgeber bin."

Mit dem Radiosender NDR 90,3 sprach Schünke über den dreisten Betrugsversuch. "Ich habe mich schon ziemlich erschrocken", gestand er. Er habe gleich gehofft, dass niemand darauf hereinfällt. Ausschließen mag er es jedoch nicht, denn auf den ersten Blick kann das Video durchaus glaubhaft wirken. "Ich finde, die haben es schon ziemlich gut gemacht", gibt Schünke zu. "Wenn man bei Instagram oder TikTok nur schnell durchwischt, kann es sein, dass Leute darauf reinfallen." Der NDR, der die "Tagesschau" produziert, geht deshalb gegen das Video vor.

Lottogewinner Chico dient ebenfalls als vermeintliches Testimonial

Auch Lottogewinner Chico taucht in dem Video auf und prahlt mit seinen Luxusautos – die er, so will das Fake-Video weismachen, der angepriesenen Anlageform zu verdanken hat. Dafür wurde ein Ausschnitt aus einem echten Fernsehbeitrag verwendet, der aber in einen falschen Zusammenhang gestellt wurde.

Chico hat bereits Erfahrung mit Betrügern, die seinen Namen und sein Gesicht für ihre Zwecke nutzen wollen. Anfang des Jahres kursierte nämlich ebenfalls ein gefälschter "Tagesschau"-Beitrag auf Social Media, in dem der Anschein erweckt wurde, der Dortmunder habe mit einer bestimmten Lotto-App zehn Millionen Euro gewonnen. Chico wehrte sich damals auf Instagram auf seine Weise: "Der Penner, derjenige, der das gemacht hat – ich grüße ihn von hier. Das hab' ich nicht in deiner App gewonnen, mein Freund."

Quellen: André Schünke auf Instagram / Chico auf Instagram / NDR 90,3