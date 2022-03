Die verrückte Action-Spielshow ist seit den späten 80ern ein weltweiter Hit. Nun sollen in Japan nagelneue Folgen der Kultsendung produziert werden.

Der Streaminganbieter Amazon Prime Video hat große Pläne, und das nicht nur in den USA und in Europa. Besonders auf dem japanischen Markt möchte man nun durchstarten – und dazu kündigte das Unternehmen gleich mehrere interessante neue Show- und Serienkonzepte für das asiatische Land an. Unter anderem ein Reboot einer überaus beliebten Kult-Show: "Takeshi's Castle"!

"Wir fokussieren und derzeit stark darauf, in die größten Talente aus Japan zu inverstieren und so hochwertigen Content für unsere Prime-Video-Kunden in Japan anbieten zu können", sagt Erika North, die Leiterin der Amazon-Studios in Asien. "Wir glauben, dass es nicht nur Zuschauer in Japan, sondern in der ganzen Welt begeistern wird, wenn wir ihnen die allerbesten Geschichten japanischer Kreativer vorstellen." So sind mehrere Serienprojekte geplant, aber auch international beliebte Shows wie "Die Bachelorette" bekommen bei Amazon einen japanischen Ableger.

So ganz konnte man nie von der Action-Show lassen

Für die meiste Vorfreude dürfte aber wohl tatsächlich "Takeshi's Castle" sorgen – denn die schräge, actionreiche Show war über mehrere Jahre weltweit erfolgreich. Dabei wurde sie ursprünglich bloß zwischen 1986 bis 1989 produziert. Deutsche Zuschauer konnten die Sendung allerdings erst ab 1999 regulär im Fernsehen schauen, als der Sender DLF sie ausstrahlte. Ab 2007 zeigte RTL2 "Takeshi's Castle", ab 2009 dann auch Comedy Central. Und weil auch dann offenbar weltweit noch immer Bedarf nach der wilden Spielshow bestand, produzierte man ab 2014 eine neue, thailändische Variante.

Das Original, allerdings, kommt natürlich aus Japan, und von dort wird bald auch die Neuauflage kommen. Ein cleverer Schachzug von Amazon Prime Video, der mit großer Sicherheit nicht nur in Asien für neues Publikum sorgen wird, sondern auch hierzulande zahlreiche begeisterte Fans der Kult-Show vor die Bildschirme locken wird.

Quelle: "Deadline"