Dieses Gesicht hat fast jeder von uns schon einmal gesehen. Jessica Smith ist das Gesicht der Sonne der beliebten Kinderserie „die Teletubbies". Ohne Zweifel, die Ähnlichkeit ist auch heute noch zu sehen. Der „Daily Mail" sagte Smith: „Ich habe immer noch ein Babygesicht" und weiter: „Alle sagen, sie können die Ähnlichkeit zwischen meinem jetzigen Gesicht und dem von damals erkennen." Eine Krankenschwester wurde bei einer Routineüberprüfung auf das gut gelaunte Baby aufmerksam – so kam Jessica zu dem Job, der ihr als Baby umgerechnet etwa 300 Euro Gage einbrachte, sowie eine Kiste Spielzeug. Als Kind hat Smith selbst auch die beliebte Serie geschaut, dazu sagte sie der „Daily Mail": „Als ich jung war, habe ich mit der Sonne gelacht, aber erst als ich älter wurde, habe ich verstanden, dass ich es war." Von ihrer Rolle erzählte Jessica lange Zeit niemanden etwas. Erst während eines Spiels an der Universität, bei dem es darum ging, etwas über sich selbst zu verraten, was niemand erraten könnte, lüftete sie das Geheimnis.

