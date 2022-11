Scheidungen, der Brand auf Schloss Windsor, ein Skandal-Interview und schließlich der tragische Tod von Prinzessin Diana: In den Neunzigern wurde das britische Königshaus von zahlreichen schweren Krisen erschüttert. Die Netflixserie "The Crown" thematisiert all das in ihrer neuen Staffel, die am 9. November startet. Vorab gab es bereits reichlich Kritik, weil die Macher Realität und Fiktion zu sehr vermischen würden.

Oscar-Preisträgerin Judi Dench nannte die Darstellung der Königsfamilie in einem offenen Brief an die Zeitung "The Times" "auf grausame Art ungerecht". Die 87-Jährige forderte von Netflix, dass jeder Episode eine Erklärung hinzugefügt wird, die deutlich macht, dass es sich um eine fiktive Darstellung historischer Ereignisse handelt.

Tatsächlich steht nun bei YouTube unter dem Trailer zur fünften Staffel: "Inspiriert von realen Ereignissen, erzählt diese fiktive Dramatisierung die Geschichte von Königin Elizabeth II. und den politischen und persönlichen Ereignissen, die ihre Regentschaft geprägt haben."

Hauptdarstellerin Elizabeth Debicki, die in der Serie die Rolle der Prinzessin Diana übernahm, sagte hingegen in einem Interview, die Serie lasse "einen riesigen Spielraum für Interpretationen" und jeder solle sich seine eigene Meinung bilden. Einen ersten Eindruck geben die Bilder zu den neuen Folgen der Serie.