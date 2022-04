Matt Smith als Prinz Philip und Claire Foy als Queen Elizabeth II. in "The Crown"

Von Queen Victoria bis zum Faschismus: "The Crown"-Macher arbeiten offenbar an Prequel

"The Crown" ist eine der Erfolgsserien des Streamingdienstes Netflix. Deshalb planen die Macher jetzt einem Bericht zufolge Prequel-Serien. Darum soll es gehen.

In "The Crown" kommen Fans den Royals so nah, wie sonst im echten Leben nie. Oder zumindest ihren fiktiven Interpretationen. In den bisherigen Staffeln konnten sie sehen, wie Queen Elizabeth II. (gespielt von Claire Foy) den Thron bestieg, oder wie die Königin (dann gespielt von Olivia Colman) mit der Affäre ihrer Schwester Margaret umgeht. Die jüngsten Staffeln behandelten unter anderem die Ehekrise von Prinz Charles und Prinzessin Diana.

"The Crown": Offenbar Spin-Off-Serien in Planung

Es scheint, als wolle man an das Erfolgskonzept anknüpfen und Netflix-Abonnenten noch mehr Royal-Inhalte bieten. Wie die "Daily Mail" berichtet, sollen die "The Crown"-Macher an mehreren Prequel-Serien arbeiten. Autor Peter Morgan soll der Zeitung zufolge an fünf historischen Spin-Off-Serien sitzen. Beginnen soll die Geschichte mit dem Tod von Queen Victoria im Jahr 1901. Die Erzählungen sollen bis einschließlich dem Aufschwung des Faschismus in Europa reichen. Von einem 500-Millionen-Pfund-Projekt ist die Rede.

"Es ist ein bisschen wie bei 'Star Wars', wo die Möglichkeit besteht, das Franchise zu erweitern, indem man in die Geschichte eintaucht. Es wird mit dem Tod von Königin Victoria beginnen und ungefähr dort enden, wo 'The Crown' begann, nämlich bei der Hochzeit der Königin im Jahr 1947", erklärt eine Quelle dem Blatt.

Turbulente Geschichte

Blickt man auf die historischen Ereignisse von 1901 bis 1947, gibt es Unmengen an Erzählpotenzial. Zwischen Queen Victoria und Queen Elizabeth II. regierten vier Könige über unterschiedlich lange Zeiträume hinweg. Und auch gesellschaftlich war die Zeit von 1901 bis 1947 turbulent: zwei Weltkriege, der irische Unabhängigkeitskrieg und dazu noch ein Wirtschaftsaufschwung und eine Rezession.

Nicht nur Royal-Fans, sondern auch Liebhaber von Geschichte dürften sich also auf die neuen "The Crown"-Staffeln freuen.

