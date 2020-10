Im Frühjahr musste die Show wegen mehrerer Coronafälle im Team unterbrochen werden, jetzt startet bei ProSieben trotz steigender Infektionszahlen die dritte Staffel der Rateshow "The Masked Singer". 68 Zuschauer werden bei der Auftaktfolge am Dienstagabend in Köln im Studio sitzen, das bestätigte ein Sprecher des Senders ProSieben dem stern. Die Hygienemaßnahmen sind dabei fast so streng wie die Geheimhaltung der Kandidaten.

Das prominente Rateteam besteht dieses Mal aus Moderatorin Sonja Zietlow und Comedian Bülent Ceylan – beide in den vergangenen Staffeln selbst Teilnehmer der Show. "Ich freue mich, das Rateteam dieser erfolgreichen Sendung verstärken zu dürfen und wieder zur Masked-Singer-Familie zu gehören. In Wahrheit mach ich das natürlich nur, um Rea Garvey eins auszuwischen – weil dann dort jemand sitzt, der ein großes Herz für süße Kuscheltiere hat", sagte Zietlow vorab und Ceylan ergänzte: "Für mich ist 'The Masked Singer' eine absolut außergewöhnliche Show, die mir persönlich neue Möglichkeiten geboten hat."

Der dritte Juryplatz wird wechselnd besetzt, in der ersten Live-Sendung nimmt TV-Legende Dieter Hallervorden Platz, der in der zweiten Staffel im Kostüm des Chamäleons begeisterte.

"The Masked Singer": Zehn neue spektakuläre Kostüme

Denn die eigentlichen Stars der Show, das ist dieses Mal nicht anders, sind die Masken- und Kostümbildner, die für ihre Arbeit bereits mit einem Fernsehpreis ausgezeichnet wurden. Die Vorlagen für die Verkleidungen liefert die US-Designerin Marina Toybina. Gewandmeisterin Alexandra Brandner und Maskenbauerin Marianne Meinl erwecken die Kostüme mit ihrem Team dann zum Leben. Und auch für die dritte Staffel sind ihnen spektakuläre Kreationen gelungen.

"Ich bin schon wieder blitzverliebt. Ein Ballett-Nilpferd im Tütü, ein Alien mit Trötenohren und eine Biene mit Wimpern von hier bis Neuseeland. Wer kann da schon widerstehen? Ich freue mich wie Bolle auf die neue Staffel und alle anderen Kostüme. Es wird wieder großartig!", schwärmt Moderator Matthias Opdenhövel.

Am Ende bleibt nur die entscheidende Frage: Welche zehn Promis verstecken sich unter den Kostümen? Das Rätselraten kann beginnen.

"The Masked Singer" startet am Dienstag, 20. Oktober 2020, um 20.15 Uhr auf ProSieben