Luca Hänni hat die achte Staffel der ProSieben-Show "The Masked Singer" gewonnen. Der 28-Jährige versteckte sich unter dem Kostüm des Schuhschnabels. Seine Enttarnung war am Ende keine große Überraschung mehr: Rate-Team und Zuschauer hatten mehrheitlich auf den Schweizer getippt. "Das hat so Spaß gemacht", sagte er nach seinem Sieg. "Der Schuhschnabel hat zu leben begonnen." Er habe allerdings erst lernen müssen, mit den großen Flügeln seines Kostüms umzugehen.