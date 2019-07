Fans der ProSieben-Show "The Masked Singer" müssen jetzt ganz stark sein. Es gibt eine neue, angsteinflößende Theorie, welcher Star hinter einer der Masken steckt: der Wendler. Wir haben knallhart recherchiert und erdrückende Beweise gefunden.

Indiz Nummer eins: Ein Twitter-Nutzer hat eine dunkle Vorahnung

Es war ein Satz, der Fans von "The Masked Singer" erschaudern ließ. "Die größte Angst, dass unter einer der Masken plötzlich der Wendler ist", scherzte ein Twitter-Nutzer. Aber: In jedem Scherz steckt ein Fünkchen Wahrheit. Was also, wenn der Twitter-Nutzer gar keinen Witz gemacht hat, sondern ganz einfach mehr weiß als der Durchschnitts-Zuschauer?

Indiz Nummer zwei: ProSieben wiegelt auffällig schnell alles ab

ProSieben hat auf den Verdacht des Zuschauers reagiert, mit ungewöhnlich emotionalen Worten. "Dann würden wir weinen", twitterte der Sender. Nun klingt das zunächst nach einer deutlichen Verneinung. Aber nur mal angenommen, der Wendler würde tatsächlich hinter einer der Masken stecken: Würde der Sender dies bejahen und damit jedem Zuschauer die Spannung nehmen? Wohl kaum!

Vielleicht ist das alles also eine perfide Strategie des Senders. ProSieben verschafft dem Wendler ein neues, seriöseres Image: indem sie ihn zum Beispiel in ein pinkes Monster oder in einen Anzug tragenden Grashüpfer verwandeln. Clever!

Indiz Nummer drei: Der Wendler wurde mit verdächtiger Person gesichtet

Besonders auffällig aber ist dieses Indiz: Ein Foto, das sich gerade auf Twitter verbreitet. Darauf ist der Wendler neben einer auffälligen Person in höchst seltsamer Kleidung zu sehen und nein, wir sprechen hier nicht von Freundin Laura – sondern von einem Astronauten.

EIL: Der Astronaut würde neben einem verdächtigen Mann gesichtet. #TheMaskedSinger pic.twitter.com/IjiDNw9hnb — Dennis (@dennisderdoedel) July 25, 2019

Wie Zuschauer von "The Masked Singer" wissen werden, ist ein Astronaut unter den Finalisten der Show. Kann es also wirklich Zufall sein, dass ausgerechnet jetzt ein Foto von dem Wendler und einem Astronauten aus den Tiefen des Internets auftaucht? Der Wendler zeigt auf dem Foto gewohnt lässig das Siegeszeichen, der Astronaut reckt den Daumen nach oben. Offensichtlich kennt und schätzt er den Schlagerstar – denn ein durchschnittlicher Astronaut würde wohl kaum freiwillig für ein Foto mit dem Wendler den Daumen nach oben recken. Das macht misstrauisch.

Bei genauerer Betrachtung fällt außerdem auf: Das Haar des Wendlers ist leicht verwuschelt, scheint teils am Kopf zu kleben. Möglicherweise also ein Indiz dafür, dass der Wendler noch wenige Minuten vor dem Foto ebenfalls in einem Kostüm gesteckt hat!

Indiz Nummer vier: Das Monster kann nicht wirklich gut singen

Im Vergleich zu den anderen verbliebenen Kandidaten singt das Monster teils auffallend schief. Verbirgt sich dahinter also der Wendler? Zugegeben, die Stimme des Monsters klingt sehr weiblich, aber wer weiß schon, welche verborgenen Talente noch so alle in dem Wendler schlummern.

Außerdem sagte das Monster in der vergangenen Sendung einen Satz, der nachdenklich stimmt. Auf die Frage, ob es ein Reality-TV-Star sei, antwortete es: "Ich bin viel mehr als das! Ich bin ein Monster."

Indiz Nummer fünf: Der Wendler zeigte sich maskiert auf Facebook und Instagram

Unsere Recherche ergab: Schon 2015 posierte der Wendler mit einer mysteriösen Maske auf seinem Facebook-Profil. Damals existierte "The Masked Singer" zwar noch nicht, aber was sagt deutlicher "Ich liebe Masken" als dieses Foto?!

Noch verdächtiger: Auf seinem Instagram-Profil zeigte sich der Wendler, der sonst gerne sein fotogenes Gesicht samt modischem Haarschnitt in die Kamera hält, mit Sonnenbrille und einem runden weißen Motorradhelm auf dem Kopf – der verdächtig an einen Astronautenhelm erinnert. Wer den Wendler kennt, weiß, dass bei ihm viel zwischen den Zeilen zu lesen ist: Will er uns damit also sagen, dass er eigentlich selbst der Astronaut ist?

Indiz Nummer sechs: Keiner kann den Wendler mehr sehen

Und nun das letzte, vielleicht stärkste Indiz: Jeder, der auch nur ein bisschen die Berichterstattung über den Wendler verfolgt hat weiß: Niemand kann den Schlagerstar mehr sehen. Sein Verhalten scheint ganz Mediendeutschland zu nerven. Was liegt also näher, als den Wendler für eine erfolgsversprechende Sendung nicht zu zeigen, sondern ihn unter einem Kostüm zu verstecken?