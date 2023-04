Tanzen konnte er, mit dem Singen klappte es weniger gut: Der Waschbär musste in der zweiten Folge von "The Masked Singer" seine Verkleidung lüften und zum Vorschein kam ein bekannter TV-Moderator.

Fernsehmoderator Daniel Boschmann ist als Waschbär aus der ProSieben-Musikshow "The Masked Singer" ausgeschieden. Der 42-Jährige, der überwiegend aus dem "Sat.1-Frühstücksfernsehen" bekannt ist, erhielt am Samstagabend zu wenige Stimmen der Zuschauer und musste seine pelzige Maske ablegen. "Ich möchte mich bedanken, dass ihr mich auf die Reise mitgenommen habt", sagte er. "Ich gebe zu: Ich wäre gerne länger geblieben." In der Sendung hatte er zuvor "Pretty Fly (For a White Guy)" von der Punk-Band The Offspring gesungen.

"The Masked Singer" Der Maulwurf gewinnt und unter der Maske versteckte sich der Mann der Stunde im deutschen TV 1 von 8 Zurück Weiter 1 von 8 Zurück Weiter Er war 2019 der Erste: Sänger Max Mutzke gewann die Premieren-Staffel der ProSieben-Show "The Masked Singer". Dass sich der 41-Jährige unter dem Kostüm des Astronauten verbarg, war damals keine große Überraschung. Mutzkes prägnante Stimme war deutlich erkennbar. Entdeckt wurde der Musiker 2004 von Entertainer Stefan Raab, der den Song "Can't Wait Until Tonight" für ihn produzierte. Damit trat Max Mutzke im selben Jahr beim ESC an und belegte für Deutschland den achten Platz. Mehr

Wirklich überraschend kam Boschmanns Enttarnung am Ende der Show nicht mehr. Aus dem prominenten Rateteam hatten sowohl Ruth Moschner als auch Rategast Rick Kavanian den Moderator bereits unter der Maske vermutet. Auch das Publikum sprach sich online überwiegend für Boschmann aus, Rea Garvey tippte dagegen auf Joko Winterscheidt. In dem knuffigen Kostüm mit Mütze, Pullunder und Hosenträgern hatte Boschmann vor allem durch seinen Humor und seine Tanzeinlagen auf sich aufmerksam gemacht – gesanglich konnte er die Promis weniger überzeugen. "Du tanzt besser, als du singst", hielt Garvey nach dem Auftritt fest.

"The Masked Singer": Jan Josef Liefers war das Känguru

Besonders viel Applaus gab es dagegen auch in der zweiten Show wieder für das Spinnenwesen "Diamantula", das kraftvoll den Rolling-Stones-Hit "Paint It Black" schmetterte. "Es ist so gruselig und wunderschön zugleich", kommentierte Moschner. "Diamantula" wurde auch prompt in die nächste Sendung gewählt. Zuschauer können gespannt sein: In den kommenden Wochen soll sich das Wesen immer weiter in eine Spinne verwandeln. Als weitere Masken sind unter anderem noch ein Toastbrot, ein Seepferdchen und ein Igel im Rennen.

In der Vorwoche war bereits "Tatort"-Schauspieler Jan Josef Liefers enttarnt worden. Er versteckte sich unter dem Kostüm des Kängurus.