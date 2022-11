Er war 2019 der Erste: Sängergewann die Premieren-Staffel der ProSieben-Show "The Masked Singer". Dass sich der 41-Jährige unter dem Kostüm des Astronauten verbarg, war damals keine große Überraschung. Mutzkes prägnante Stimme war deutlich erkennbar. Entdeckt wurde der Musiker 2004 von Entertainer Stefan Raab , der den Song "Can't Wait Until Tonight" für ihn produzierte. Damit trat Max Mutzke im selben Jahr beim ESC an und belegte für Deutschland den achten Platz.