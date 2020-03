View this post on Instagram

Aus persönlichen Gründen muss ich meine Teilnahme an der TV Show @masked.singer.germany vorzeitig beenden. Mir und meiner Family geht es gut, aber es ist in der jetzigen Situation nicht sinnvoll jede Woche von zu Hause in Irland zur Show zu reisen und dabei ein Risiko mehr einzugehen. Ich habe es sehr genossen in die Rolle der Kakerlake zu schlüpfen und möchte mich hiermit auch bei dem ganzen Team für die großartige Arbeit bedanken. Ich schaue mit meiner Family von Irland aus zu und wir raten auch alle fleißig mit, wer die anderen Charaktere sind. Stay safe and healthy everyone. Eurer Angelo aka Kakerlake ❤️📺🍀 #maskedsinger #angelokellyandfamily