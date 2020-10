Sie sind die Juroren der neuen Staffel von "The Voice of Germany": Stefanie Kloß, Yvonne Catterfeld, Mark Forster, Nico Santos, Rea Garvey und Samu Haber (v.l.)

So viele Juroren gab's noch nie: "The Voice" startet mit alten Bekannten

Am Donnerstag geht die zehnte Staffel von "The Voice of Germany" an den Start. Zu diesem Anlass gibt es erstmals sechs Juroren - die Zuschauern der Castingshow allesamt bekannt sein dürften.

Muss das sein? Als im Herbst 2011 das neue Format "The Voice of Germany" an den Start ging, war nicht jeder von der Notwendigkeit überzeugt. Schließlich gab es mit "DSDS", dem "Supertalent", "X-Factor" und dem schon wieder eingestellten "Star Search" genügend Castingshows. Da bestand kein Bedarf an einer weiteren, dachten viele.

Sie sollten sich täuschen: Das von dem Niederländer John de Mol entwickelte Format schlug in Deutschland mächtig ein - und geht in diesem Jahr bereits in die zehnte Staffel.

Anlässlich dieses Jubiläums haben sich die Macher der Show etwas Besonderes ausgedacht: Erstmals werden sechs Künstler auf den Jury-Stühlen Platz nehmen. Dabei handelt es sich allesamt um Stars, die bereits in früheren Folgen zum Einsatz kamen. Man könnte von einem Best-of aller Staffeln sprechen.

"The Voice of Germany" mit neuen Teams

Erstmals gibt es zwei Zweierteams. Das eine bilden Stefanie Kloß, Jurorin der 4. und 5. Staffel, und Yvonne Catterfeld, die seinerzeit den Sitz von Kloß übernahm und in der 6. bis zur 8. Staffel mitwirkte. Sie besetzen nun den ersten weiblichen Doppelstuhl in der Geschichte von "The Voice of Germany".

Beim zweiten Zweierteam wird es international. Hier teilt sich der Finne Samu Haber (3. und 4. Staffel) seinen Platz mit dem Iren Rea Garvey, der mit mehreren Unterbrechungen von Anfang an dabei war (1., 2., 4., 5. und 9. Staffel). Beide haben die Show als Coach bereits einmal gewonnen.

Nico Santos und Mark Forster dabei

Der in der vergangenen Saison lediglich auf der Comeback-Stage eingesetzte Nico Santos bekommt nun einen roten Einzelstuhl, genau wie der unermüdliche Mark Forster, der seit der 7. Staffel dabei ist.

"Zum Jubiläum bieten wir unseren Zuschauern eine Konstellation auf diesen Stühlen, die sich sowohl vertraut als auch komplett neu anfühlt", erklärt ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann die Idee hinter der Jury-Besetzung.

Moderiert wird "The Voice of Germany" von Thore Schölermann, seit 2012 fester Host der Show. An seiner Seite wird erstmals Annemarie Carpendale stehen, die Lena Gercke während ihrer Babypause vertritt. Am Donnerstag, 8. Oktober, geht's los, wie gewohnt werden die Folgen im Wechsel bei ProSieben (donnerstags) und Sat.1 (sonntags) zu sehen sein.

