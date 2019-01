Auf die Freude über den Gewinner Dan Lucas folgte die Wut von Millionen Fernsehzuschauern: Die Sat.1-Castingshow "The Voice Senior" steht in der Kritik, weil das Finale zum Teil ohne Jury und ohne Publikum ausgestrahlt wurde. Der Großteil der Sendung wurde bereits im Dezember aufgezeichnet, die Verkündung des Zuschauer-Votings fand am Freitagabend aber live statt.

Dass ausgerechnet bei der finalen Entscheidung Zuschauer und Coaches nicht anwesend waren, wurde in den sozialen Netzwerken als "respektlos", "lächerlich" und "unwürdig" kritisiert. Der Sender erklärte das Prozedere mit produktionstechnischen Gründen und kündigte an, die Kritikpunkte zu berücksichtigen, sollte es eine zweite Staffel geben.

Info 1: Liebe #TheVoiceSenior-Fans, wir mussten das Finale aus produktionstechnischen Gründen bereits im Dezember aufzeichnen. Damit Ihr live abstimmen könnt, haben wir diesen Weg gewählt. — SAT.1 (@sat1) January 4, 2019

Info 2: Wir nehmen uns Eure Kritik wie immer zu Herzen. Sollten wir eine weitere Staffel machen, werden wir sie gerne berücksichtigen. #TheVoiceSenior — SAT.1 (@sat1) January 4, 2019

Entweder alle Coaches kommen - oder eben gar keiner

Dass keiner der prominenten Coaches - Mark Forster, Yvonne Catterfeld, Sasha und The BossHoss - beim Finale dabei sein konnte, hatte terminliche Gründe. Der Sender wollte angeblich alle fünf oder eben gar keinen haben. Da nicht alle am Freitagabend konnten, blieben die Jury-Sitze eben leer.

Und der Sieger für den ersten Shitstorm des Jahres geht aaaaaaaan..... @sat1 Glückwunsch! Was ihr euch damit gedacht habt. Finale ohne Publikum, ohne Stimmung und ohne Couches. Arme Talente, so fühlt sich kein Finale an. #TheVoiceSenior — Dhakra | 쇠렌 | InSomnia (@Dhakra_) January 4, 2019

Je länger ich darüber nachdenke & die Kommentare lese, desto wütender werde ich. Die Leute feiern #TheVoiceSenior so hart & dann so ein Finale. Unwürdig, beschämend, respektlos. Die Videos der Coaches sind zwischen Hotelzimmer & Red Carpet aufgenommen worden. Bäh! @sat1 — Miss Emmsinger 💋 (@MissEmmsinger) January 4, 2019

#thevoicesenior @Sat1 so: Probieren wir mal ein neues Format. Bevor wir uns damit blamieren, zeichnen wir alles auf und erst wenn es eine geile Show wird, dann senden wir es und machen ein paar Minuten Live-Auftritt vor Minipublikum.



Sorry, das ist erbärmlich. — Frau Trillian (@Tanngrisnir42) January 4, 2019

Dabei stand Gewinner Dan Lucas von Anfang an bei den Juroren hoch im Kurs. Mit hoher, kräftiger und präziser Stimme schmetterte er 80er-Rockballaden wie "You're The Voice" oder "Don't Stop Believin'". Im Finale überzeugte er mit "Alone" von Heart und einer rockigen Version des Beatles-Klassikers "Help".

Dan Lucas war schon in der DDR erfolgreicher Musiker

Der 64-Jährige, der bürgerlich Lutz Salzwedel heißt, war in den 80er-Jahren Sänger der populären DDR-Band Karussell ("Als ich fortging") und nutzte 1985 ein Konzert in Westdeutschland zur Flucht. Danach nahm er mehrere Platten auf und arbeitete zuletzt in München als Sozialpädagoge. Lucas geht mit 10.000 Euro und einem Auto nach Hause und erhofft sich nun eine zweite Karriere auf der Bühne. "Wenn man etwas anfängt und durchzieht, will man am Ende auch Erfolg haben. Und der ist mir heute beschieden. Deswegen bin ich total glücklich", sagte der Sieger.

Sein Coach Sasha schwärmte: "Es ist so krass, was Dan stimmlich abliefert, das würde ich auch gern können. Ich freue mich tierisch über Dans Sieg." Noch schöner wäre es allerdings gewesen, wenn Lucas seinen Gewinn vor Publikum und Jury hätte feiern dürfen.