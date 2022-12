"Das Traumschiff" prägte einen großen Teil ihres beruflichen Lebens: 1981 stach sie erstmals mit dem populären Fernsehdampfer in See, zunächst als Hostess, später als Chefhostess Beatrice von Ledebur. In insgesamt 80 Episoden wirkte sie mit, unter dem Pseudonym Jac(ques) Dueppen schrieb sie auch Drehbücher zu einzelnen Folgen. Hier prostet sie zusammen mit Kapitän Jakob Paulsen (Siegfried Rauch, r.) und Schiffsarzt Dr. Horst Schröder (Horst Naumann) den Zuschauern zu.

Mehr