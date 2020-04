Erinnern Sie sich noch an "Harry und Sally"? In der Komödie von 1989 spielte Sally (Meg Ryan) ihrem Ehemann Harry (Billy Crystal) in aller Öffentlichkeit in einem Restaurant einen Orgasmus vor. Mutig. Laut. Obszön. Es ist nicht nur DER Moment des Films, die Sexszene hat Kinogeschichte geschrieben. Ausgerechnet Apple, sonst eher auf familientaugliche Unterhaltung bedacht, startet seine neue Serie "Trying" mit einer Sexszene, die es mit "Harry und Sally" aufnehmen kann.

Nikki und Jason sind beseelt von dem Gedanken, ein Kind zu bekommen. Das junge Paar sitzt gerade im Bus, als Nikki bemerkt, dass ihr Eisprung gerade stattgefunden hat. Jetzt soll es schnell gehen. Da kaum Passagiere im Bus sind, beschließen die beiden, sofort zu handeln. Kaum jemand nimmt Notiz von ihnen. In Londoner Bussen scheinen schlimmerer Dinge zu passieren. So beginnt "Trying", eine achtteilige britische Comedy-Serie, die ab 1. Mai auf Apple TV+ zu sehen ist.

Esther Smith über Sex im Bus: "Es ist eine Schlüsselszene"

"Wir wollten mit dieser Szene ein Statement setzen", sagt Hauptdarsteller Rafe Spall im Gespräch mit dem stern. Gemeinsam mit seiner Kollegin Esther Smith gibt er Videointerviews zum Start der Show. Spall, der im Oscar gekrönten Spielfilm "Life of Pi" zu sehen war, sitzt im Wohnzimmer in seinem Haus in Gloucestershire, sie in ihrem Appartement in London. "Es ist eine Schlüsselszene. Sie zeigt, wie verzweifelt Nikki und Jason bereits sind. Denn wer würde freiwillig Sex in einem dreckigen Londoner Bus Sex haben wollen?", fragt Smith.

Den beiden Darstellern ist es zu verdanken, dass die Szene nicht obszön, sondern lustig wirkt. Der Zuschauer spürt das Unbehagen des Paares, das sich total ungeschickt und auffällig verhält. Doch der Achtteiler hat mehr zu bieten als Lacher. "Trying" erzählt die tiefgründige Geschichte zweier Menschen, die beseelt sind von dem Wunsch, ein Kind zu bekommen. Als sich herausstellt, dass das nicht möglich ist, begeben sie sich auf einen langen und harten Weg einer Adoption.

"Trying" bedient neues Genre der Sadcom

Die Serie bedient ein neues Genre. Das der sogenannten Sadcom - einer Comedy mit ernstem Plot. "Ich habe mich sofort in die beiden Charaktere Nikki und Jason verliebt", sagt Smith. "Sie sind an einem speziellen punkt in ihrer Beziehung. Sie lieben sich, aber zu ihrem großen Glück fehlt ihnen diese eine Sache." Die 33-jährige Schauspielerin, die als Delphi Diggory in Harry Potter zu sehen war, glaubt, dass die Serie in Krisenzeiten wie diesen den Zuschauern Eskapismus bietet. "Man kann abtauchen aus dieser Welt - und das ist es, was wir gerade gut gebrauchen können."

"Trying" ist ab dem 1. Mai auf Apple TV+ zu sehen