Erst ein Munkeln, dann ein Gerücht, am Ende eine Tatsache – sechs Jahre nach dem Abschied meldet sich das einstige ProSieben-Kultformat "TV Total" zurück. Das As im Ärmel: Raab-Nachfolger Sebastian Pufpaff. Und ein gut geöltes Nippelboard. Von Ingo Scheel

Das ist doch…? Dieser Gang. Diese Körperhaltung. Die verschmitzten Augen. Und vor allem: dieser Charme. Unverkennbar. Hello Again! Das ist doch Howard Carpendale?! Nein, nicht der neue Moderator von "TV Total", der Ex-Nachbar von Alice macht jetzt Motivationspromo fürs Impfen. Covid, Covid, what the fuck is Covid? Mitten hinein in die vierte Welle fährt man ab sofort schwerste Geschütze auf. Wer sich jetzt nicht impfen lässt, der muss zur Strafe alle "Matchball"-Folgen am Stück gucken.

Als der knuffige Nuschler aus Durban plötzlich im Werbeblock auftaucht, hat man bereits gut zwanzig Minuten "TV Total"-Revival hinter sich – und dass man an dieser Stelle nicht wegzappt, hat weniger mit "Ti Amo" als mit Sebastian Pufpaff und seiner Redaktion zu tun. Im Dezember 2015 war "TV Total" zum letzten Mal gelaufen, gut sechs Jahre danach scheint alles so wie immer.

"TV total" mit Sebastian Pufpaff: Alles bleibt beim Alten – fast

Gut anderthalb Stunden vor Sendungsbeginn, als Homer Simpson gerade mit der Fuchsschwanzsäge herumfuchtelt, ist bereits das Sendungslogo links oben in der Ecke des Bildschirms zu sehen, dazu die Uhr mit dem Countdown. Mann, ist aber auch spannend. 90 Minuten später, das Intro als Zeitschleife: Die Heavytones spielen, das Publikum rast, ein Typ mit riesigen Pappschildern souffliert eine Zuschauerin aus der ersten Reihe, die ein bisschen aussieht wie die Wendler-Freundin vor der Insta-Morphing und die ihre Anmoderation jubiliert, als hätte man sie mit Lachgas durchgeboostert. Auftritt Sebastian Pufpaff, noch mehr Applaus, die Feuerwehr-Stange ist blankgewienert, Pufpaff saust hinab, nimmt die Stand-up-Position ein. Und der gute Raab gerät schon fast in Vergessenheit, da hat noch nicht mal die dritte Pointe gezündet.

ProSieben macht es anders als die anderen und das erweist sich schnell als Gewinn. Die Sache mit der Originalbesetzung ist halt auch nicht so einfach. Dass ABBA mittlerweile eigentlich nur noch BB heißen, schmälert das Vergnügen schon ein wenig. Die Rufe nach einem weiteren "Wetten, dass..?"-Revival, immerhin in Originalbesetzung (Sorry, Frank Elsner), verstummen auch bereits wieder. Die Wahrheit bei "TV Total" liegt dazwischen. Irgendwie bleibt alles beim Alten. Aber der Typ da vorn, das ist ein Neuer. Und der schiebt die Chose mit so viel Verve in die next Generation, dass man kaum dazu kommt, sich an seinen Vorgänger zu erinnern.

"TV total" feiert Comeback Das waren Stefan Raabs Quotenbringer im TV 1 von 11 Zurück Weiter Zurück Weiter "TV total"

Am 8. März 1999 ging der ehemalige Viva-Moderator Stefan Raab erstmals mit "TV total" auf Sendung. Die Unterhaltungsshow, die seit Februar 2001 viermal die Woche lief, gilt als die am längsten ausgestrahlte Late-Night-Show im deutschen Fernsehen. In der Staffel 2011/12 holte Raab im Durchschnitt elf Prozent der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen vor das TV-Gerät - und hielt damit seinen Schnitt der vergangenen Jahre. Ab 2012 lief es dann nicht mehr so rund. Ende 2015 wurde das Format eingestellt. Nun feiert "TV total" ein Comeback mit neuem Moderator: Ab dem 10. November 2021 führt Comedian Sebastian Pufpaff durch die Show. Mehr

Tante Gottschalk und Silbereisen als Goebbels

Die Zutaten sind dieselben wie eh und je. Studioband, ein paar gut gesetzte Gags im Stehen, ein paar Einspieler, Platz nehmen. Vorhang auf für das Nippelboard. Nochmal zum Mitseufzen: Nippelboard. Was immer so ein wenig klingt, als hätte Jonathan Meese ein Sextoy für Oliver Polak erfunden, ist bestens auf- und belegt. Laschets "Isso" unter einem Knopf, unter einem anderen diese Dings, na, die, sag’ mal schnell, also, die fragt sich jedenfalls, wie lange sie noch ihren Job hat und ein Schlagersänger schnulzt vom Lachen. Drumherum gibt es ein wenig Gottschalk von der Resterampe, unkt Julie Zeh von Dystopien (vulgo: "Wird Scheiße"), tiktokt Söder sich – und Pufpaff – die Haare zu Berge, goebbelt Flori Silbereisen den Schlagerboom zur Ekstase, liefern sich Lanz und Precht ein Synchronisationsgefecht, dass es nur so kracht.

Und so geht es weiter: Mit Julian Reichelt, dem ollen Fummelonkel. Mit Paul Ronzheimer, dem dicken Harry Potter. Noch einmal Gottschalk, diesmal als Ruth Westheimer, die olle Sextante, verkleidet. Oder war es umgekehrt? Und wie Pufpaff – okay, an den Namen muss man sich immer noch ein wenig gewöhnen – am Ende der Sendung erst als Fake-ZDF-Mann, dann als nachlässig kostümierte Helene Fischer, versucht, die "Wetten, dass…?"-Produktion zu sabotieren, das hat rabaukigen Charme. Als hätte man Hapes Königin Beatrix mit den Helium-Stimmen aus der Haribo-Colorado-Werbung gekreuzt, oder anders gesagt: Wirklich witzig.

"TV Total" is back. Zwar ohne Stefan Raab vor der Kamera, dafür aber mit dem pfiffigen Pufpaff. Und der bringt die Renaissance der "einzigen Sendung, die man gucken muss" durchweg souverän ins Ziel. Überziehen wie Tante Gottschalk darf er zwar noch nicht, aber sonst passt da so ziemlich alles. Schon fast ein Kabinettstückchen, wie Nostalgie und Jetztzeitigkeit hier Hand in Hand gehen. "TV Total", I Still Have Faith In You.