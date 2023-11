"TV total Wok WM": Joey Kelly schlittert zum Sieg

Die 15. "TV total Wok WM" ging am Samstagabend über die Bühne. ProSieben holte sich mit dem Sport-Event den Primetime-Sieg.

Nach der Neuauflage im Herbst 2022 ging die "TV total Wok WM" am vergangenen Samstagabend erneut an den Start. Im Einer-Wok holte sich "Wok WM"-Urgestein Joey Kelly in Winterberg den Sieg und verteidigte damit seinen Titel. Auf Platz zwei landete Ex-Rennrodler Armin Zöggeler, auf Platz drei Influencerin Sophia Thiel.

Den Sieg im Vierer-Wok holte sich Team Deutschland 2 mit Thore Schölermann, Pascal Hens, Sven Hannawald und Thorsten Legat. Team Italien 2 (Mario Novembre, Riccardo Basile, Stefano Zarrella, Valentina Maceri) und Team Österreich 1 (Alexander Kumptner, Thomas Morgenstern, Sarah Posch, Julian le Play) reihten sich dahinter ein. Mit dem Promi-Sport-Event konnte ProSieben starke Quoten holen.

ProSieben-"Wok WM": Niveau gehalten

Für die "TV Total Wok WM 2023" interessierten sich auf ProSieben im Schnitt 1,47 Millionen Menschen (7,5 Prozent). In der relevanten Zuschauergruppe der 14-49-Jährigen bedeutete das den Tagessieg. Den Film "Die Tribute von Panem - The Hunger Games" schauten auf Sat.1 740 000 Leute (3,0 Prozent). Auf Vox lief der SciFi-Actionfilm "Pacific Rim: Uprising" vor 700 000 Zuschauern (2,8). Die Actionserie "9-1-1: Notruf L.A." lockte auf Kabel eins 530 000 Menschen (2,0). RTLzwei hatte den Mysterythriller "Die neun Pforten" im Programm, 520 000 Zuschauer schalteten ein (2,0).

Joey Kelly wiederum freute sich ganz besonders über seinen sportlichen Sieg. Bereits im vergangenen Jahr konnte sich der Musiker und Extremsport-Liebhaber durchsetzen – dieses Jahr waren seine Gegner ihm zu folge aber deutlich stärker.