16. August 2022

Die Serie "Untold" geht in die zweite Runde: Vier Wochen lang erzählt die Dokureihe Geschichten aus der Welt des Footballs, Basketballs, Streetballs und Segelns. Sei es die unbekannte Geschichte einer geheimen Online-Beziehung des Football-Stars Manti Te’o, der Schiedsrichter hinter dem Wettskandal in der NBA, die Erfolgsgeschichte eines Unternehmens, das aus Streetball ein Phänomen machte, oder der australische Überraschungssieg Australiens gegen die USA beim America’s Cup. Jedes Mal zeigt "Untold", was es braucht, um ein Champion zu werden –und wie ein Triumph abseits der Arena schnell wieder zunichtegemacht werden kann. Die erste Folge heißt "Untold: The Girlfriend Who Didn't Exist" und die Beschreibung liest sich so: "Der auf Hawaii geborene amerikanische Football-Star Manti Te'o führt ein sehr einfaches Leben, das sich in drei Worten zusammenfassen lässt: Glaube, Familie, Football. Da konnte für den goldenen Jungen des College-Footballs eigentlich nichts schiefgehen. Als aber das Schicksal zuschlägt, könnte ein Shitstorm in den Medien wegen einer Online-Beziehung seine Zukunft und sein Vermächtnis bedrohen. In der Folge werden Manti Te’o und die Person hinter der Online-Identität Ronaiah 'Naya' Tuiasosopo eingehend interviewt."

Mehr