Sänger Olli Schulz hatte sich vergangene Woche Joko Winterscheidts Quizshow "Wer stiehlt mir die Show?" erspielt - und rief zur "Feriencamp-Show". Am Ende musste er sich jedoch wieder geschlagen geben.

Olli Schulz sorgte am Dienstagabend für Ferienstimmung auf ProSieben: Der Sänger führte durch "Wer stiehlt mir die Show?", nachdem er in der Vorwoche Joko Winterscheidt geschlagen hatte. Kommende Woche wird allerdings wieder Winterscheidt das Format moderieren – und muss sich einiges einfallen lassen, um das Lagerfeuer-Spektakel von Schulz zu überbieten.

Denn selbst er war begeistert. "Ich liebe es jetzt schon", kommentierte Winterscheidt gleich am Anfang der Sendung, die Schulz mit einem Song eingeleitet hatte, um die Kandidatinnen und Kandidaten sowie das Publikum auf seine große "Feriencamp-Show" einzustimmen. Ein Mega-Auftakt, waren sich alle einig. Schulz hatte den Saal in eine Art Pfadfinder-Lager im Stil von Wes Andersons Filmhit "Moonrise Kingdom" verwandeln lassen. Er und die Kandidat*innen Winterscheidt, Schauspielerin Nilam Farooq, Schauspieler Fahri Yardim und Wildcard-Teilnehmerin Chiara erschienen dafür in passenden Uniformen. Zwischendurch versammelten sich alle an einem echten Lagerfeuer.

Winterscheidt erspielte sich eine frühe Führung, doch Yardim war ihm bald wieder auf den Fersen. Farooq schied abgeschlagen als erste Kandidatin aus und auch für die Wildcarderin sah es nicht gut aus. Chiara konnte dann zwar aufholen, musste sich aber trotzdem als zweite Teilnehmerin verabschieden. Nach einem Mini-Konzert von Schulz und einem Kopf-an-Kopf-Rennen zog schließlich Winterscheidt ins Finale ein.

Mode wird Schulz zum Verhängnis

Dort mussten sich Schulz und Winterscheidt einmal mehr den Fragen von Moderatorin Katrin Bauerfeind stellen. Bei der ersten Frage konnte der Sänger noch erfolgreich bluffen, dass er natürlich wisse, dass der Hashtag "#ootd" bei Instagram für "Outfit of the Day" stehe. Zunächst sah es auch gut für ihn aus, doch Winterscheidt konnte aufholen und so sollte eine Modefrage beim Stand von vier zu vier Punkten über den Gewinner entscheiden. Schulz wusste im Gegensatz zu seinem Kontrahenten nicht, dass beim Trend "Flanking" die Knöchel entblößt werden.

Winterscheidt freute sich über den Sieg, manch Zuschauerin und Zuschauer dürfte aber nach einem solch charmanten Abend durchaus traurig gestimmt sein. "Die nächste Sendung von mir wird noch viel krasser, ich schwöre es euch", hatte Schulz, der ganz offensichtlich gefallen an der Rolle als Showmaster gefunden hatte, zuvor angekündigt. "Ich will die Sendung eigentlich komplett übernehmen", hatte er zudem erklärt und angedeutet, dass er sich als Motto für die kommende Ausgabe beispielsweise eine "Unterwasserwelt" vorstellen könne.

Auch ProSieben schien von seiner Vorstellung angetan. "Danke für eine ganz besondere Wohlfühlshow, lieber Olli. Da steckte viel Liebe drin", hieß es auf dem Twitter-Account des Senders. Noch bis zu zweimal wird Winterscheidt seine Show verteidigen müssen. Die fünfte Folge der aktuellen vierten Staffel zeigt ProSieben am 30. August, die sechste und vorerst letzte dann am 6. September.