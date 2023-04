"Wer wird Millionär?": "Sie machen alles falsch" – Günther Jauch verzweifelt an Kandidatin

von Julia Mäurer Für diese Kandidatin brauchte er gute Nerven: Eine Lehrerin aus Witten brachte "Wer wird Millionär?"-Moderator Günther Jauch völlig aus der Fassung. Die 59-Jährige amüsierte mit Anekdoten aus ihrem Privatleben.

Seit 1999 ist Günther Jauch Moderator der RTL-Quizshow "Wer wird Millionär?". In all den Jahren hatte der 66-Jährige schon einige Kandidaten im Studio zu Gast, die seine Geduld auf die Probe gestellt haben. Auch in der am Montagabend ausgestrahlten Folge brauchte Jauch gute Nerven. Tatjana Maria Browatzki-Kircher aus Witten hatte es auf den Ratestuhl geschafft.

Die Lehrerin amüsierte gleich zu Beginn mit der Aussage, dass sie zu Hause nie fernsehen würde und deshalb überrascht sei, wie schwer die Fragen bei "Wer wird Millionär?" seien. Jauch reagierte leicht verdutzt und wollte von seiner Kandidatin wissen, woher sie ihn kenne, wenn sie die Sendung nie sehe. "Erinnern Sie sich an 1985?", fragte Browatzki-Kircher. Was folgte, war nicht etwa eine Anekdote über ein gemeinsames Treffen, sondern die Kandidatin schwärmte von der TV-Sendung "Live", die Jauch damals moderierte. "Es war eine glückliche Zeit", kommentierte er.

Ganz fremd war Tatjana Maria Browatzki-Kircher das Format "Wer wird Millionär?" allerdings nicht: Ihr Sohn war im vergangenen Jahr Kandidat der Show und gewann 16.000 Euro. Das galt es zu toppen, auch wenn seine Mutter sich wenig zuversichtlich gab. Beinahe vor jeder Frage betonte die 59-Jährige, dass sie keine Ahnung habe und schon mit dem Gewinn von 500 Euro zufrieden sei. Bis zur 8000-Euro-Frage zockte sie erfolgreich ohne Joker.

"Wer wird Millionär?": Kandidatin outet sich als Papst-Fan und Kettenraucherin

Dazu amüsierte sie mit Geschichten aus ihrem Leben. Tatjana Maria Browatzki-Kircher outete sich unter anderem als großer Fan des emeritierten Papstes Benedikt XVI. und als Kettenraucherin. Dem früheren Bundeskanzler Helmut Schmidt habe sie kurz vor seinem Tod einen Brief geschrieben, ob er nicht seinen Vorrat an Menthol-Zigaretten an sie abtreten wolle. "Ich habe keine Antwort bekommen", erzählte die Kandidatin. Zudem plauderte sie über ihren verstorbenen Mann, der ihr Deutschlehrer und der Direktor ihres Gymnasiums gewesen sei. "War das erlaubt?", fragte Günther Jauch etwas irritiert. Die Kandidatin klärte auf: "Elf Jahre nach dem Abitur haben wir erst geheiratet. Er ist 25 Jahre älter gewesen als ich."

Erst bei der 16.000-Euro-Frage benötigte Browatzki-Kircher die Hilfe des Publikums und zog zusätzlich noch den 50:50 Joker. So erhielt sie die korrekte Antwort auf folgende Frage: "In der Nationalflagge welchen Landes lässt sich mit etwas Fantasie ein auf der Seite liegendes Y erkennen? A: Marokko, B: Südafrika (richtig), C: Ägypten, D: Nigeria".

Günther Jauch flucht: "Sie haben die Sendung noch nie gesehen"

Ihre verbleibenden zwei Joker setzte die Kandidatin bei der 32.000-Euro-Frage ein, brachte Günther Jauch dabei aber endgültig aus der Fassung. Die Frage lautete: "In welcher Kategorie findet man die zum Zeitpunkt der Verleihung jüngste Person, die je mit einem Nobelpreis geehrt wurde? A: Chemie, B: Literatur, C: Physik, D: Frieden".

Eine Frau aus dem Publikum tippte richtig auf Antwort D und nannte Aktivistin Malala Yousafzai als Preisträgerin. Kandidatin Browatzki-Kircher fragte zusätzlich noch eine Nachbarin als Telefonjoker um Rat, ohne jedoch den Hinweis auf Malala zu geben. Daraufhin sprang Moderator Jauch von seinem Stuhl auf und schlug die Hände über dem Kopf zusammen. "Sie haben die Sendung noch nie gesehen. Sie machen alles falsch", fluchte er. Zur Erleichterung aller loggte die Kandidatin am Ende die richtige Antwort ein und ging so mit 32.000 Euro nach Hause.

Quelle: RTL +