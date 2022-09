von Julia Mäurer Christian Alt spielte bei "Wer wird Millionär?" um 16.000 Euro. Am Ende musste er sich mit deutlich weniger begnügen, weil eine Frau aus dem Publikum ihm zur falschen Antwort riet. Dabei hätte der Kandidat noch einen Joker gehabt.

Er hatte schon eine gewisse Vorahnung: Am Montagabend trat Christian Alt aus München als Kandidat in der RTL-Sendung "Wer wird Millionär?" an. Der 33-Jährige berichtete von seinem Job als Podcast-Produzent. "Ich mache einen Podcast, wo es um Big Fails der Menschheitsgeschichte geht. Es sind meistens die Männer, die so richtig dumme Ideen haben und dann damit so richtig scheitern", erzählte er. Auf Günther Jauchs Nachfrage, ob meistens die Männer die größeren Idioten seien, antwortete Alt: "Immer. Hoffentlich bin ich heute die Ausnahme."

Bis zur 1000-Euro-Frage lief es für ihn ohne Probleme, doch schon bei 2000 Euro brauchte er den 50:50-Joker. Und das ausgerechnet bei einer Musikfrage – dabei hatte Alt zuvor geprahlt, dass er Kollegen ständig mit seinen Ohrwürmern nerve. Gesucht wurde der erste große Solo-Hit von Harry Styles. Nach Einsatz des Jokers entschied sich Alt richtig für "Sign of the Times".

"Wer wird Millionär?": Falsche Antwort aus dem Publikum

Ein weiteres Mal Hilfe brauchte er bei 8000 Euro. Die Frage lautete: "Wer sorgte Ende Mai als Opfer eines Tortenanschlags für Aufsehen? A: Miss Piggy, B: Angelina Jolie, C: Mona Lisa, D: Hella von Sinnen." Alt tendierte zur Mona Lisa, fragte dann zur Sicherheit aber das Publikum, das seine Entscheidung mit 94 Prozent bestätigte.

Auch bei 16.000 Euro kam der Münchner nicht von allein auf die richtige Lösung. Gesucht wurde die Antwort auf folgende Frage: "Eine Schutzimpfung wogegen steht laut Robert Koch-Institut "weiterhin nicht zur Verfügung"? Als Telefonjoker konnte Christian Alt unter anderem einen Chemiker vorweisen. "Der würde das safe hinkriegen", glaubte der 33-Jährige. Trotzdem entschied er sich für die Variante, jemanden aus dem Publikum zu befragen. Auch Günther Jauch gab sich zuversichtlich: "Hier kriegen die das hin, locker."

Die Wahl fiel auf eine Frau, die meinte die richtige Antwort über das Ausschluss-Verfahren zu wissen. "Ich habe einen Bekannten, der war schon mal in Afrika und hatte Malaria, weil er nicht geimpft war." Deshalb entschied sich Christian Alt für Cholera. Doch das war falsch.

"Man kann sich nicht gegen Malaria impfen lassen. Gegen Cholera gibt es eine Schluckimpfung", erklärte Günther Jauch. Sowohl der Kandidat als auch die Frau im Publikum schauten bedröppelt drein. Für Christian Alt bedeutete das: Er fiel von der 16.000-Euro-Frage auf 500 Euro zurück.

Am Ende trug er es mit Fassung. Seine Frau, die ihn begleitete, hatte schon zu Beginn gesagt: "Die 500 hat er geknackt, damit können wir nett essen gehen und uns einen schönen Abend machen."