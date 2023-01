Flugbegleiterin erinnert sich an Thomas Gottschalk in der First Class – und verrät, welch anzüglicher Spruch ihr rausrutschte

von Luisa Schwebel In der First Class einer Airline hat man als Flugbegleiter oder Flugbegleiterin gern mal den ein oder anderen Promi zu Gast. Bei "Wer wird Millionär?" verriet eine Kandidatin, was passierte, als Thomas Gottschalk an Bord war.

Flugbegleiterinnen hat Günther Jauch äußerst gerne auf dem Ratestuhl bei "Wer wird Millionär?" sitzen. Denn bereits in der Vergangenheit kamen so Geheimnisse und lustige Anekdoten ans Licht. So auch am Mittwochabend, als Barbara Erlebach um die drei Millionen Euro spielte. Von ihr wollte Jauch gern ein wenig Tratsch von Bord wissen – und Erlebach lieferte direkt.

"Wer wird Millionär?": Ex-Flugbegleiterin erinnert sich an Thomas Gottschalk

"Ich habe gestern im Bett noch gedacht, wie ich um diese Geschichte herumkomme. Aber da war mir schon klar: Werde ich nicht", seufzte die Kandidatin. "Ich hatte mal eine wirklich nette Begegnung mit Herrn Gottschalk", offenbarte die Kandidatin. Es sei an ihrem ersten Tag in der First Class gewesen. "Ich war dementsprechend ähnlich aufgeregt wie jetzt hier auf dem Stuhl", sagte Erlebach.

Sie habe damals Thomas Gottschalks Bestellung in der Ersten Klasse aufgenommen. "Hätten Sie gerne einen Salat dazu? Was hätten Sie denn gerne für ein Dressing?“, wollte sie von ihm wissen. Der "Wetten, dass ..?"-Moderator hätte ihren Eifer mit Humor gekontert. "Sie sind aber neugierig. Würden Sie auch noch gerne wissen, was für eine Schuhgröße ich habe?", soll er ihr geantwortet haben.

Pikanter Spruch

Und da sei Erlebach ein Spruch herausgerutscht, der ihr heute sichtlich unangenehm ist. "Und dann habe ich gesagt: An ihnen ist bestimmt alles sehr groß, Herr Gottschalk", sagte sie. Nicht nur das Publikum, sondern auch Günther Jauch brach in Gelächter aus. "Das hat ihm die Nacht gerettet", sagte Jauch.

Und wie reagierte Gottschalk in dem Moment? Ziemlich souverän, wusste Erlebach zu berichten. "Er hat mich dann angeguckt und seine Hand gezeigt und gesagt: 'Nicht alles. Meine Hände sind ziemlich klein'", sagte sie. "Immer, wenn ich an ihm vorbeigegangen bin, hat er 'tststs' gemacht", erzählte sie auf dem Ratestuhl sitzend.

Quelle: RTL +

