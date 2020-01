Günther Jauch hatte es am Montagabend nicht leicht. Er musste unter anderem zusehen, wie sich eine junge Kandidatin von einem Telefonjoker zu einer falschen Antwort hinreißen ließ - und von 16.000 Euro auf magere 500 Euro zurückfiel. Eva Schumacher hatte sich ohne Hilfe eines Jokers bis zur 16.000-Euro-Frage vorgekämpft. Die lautete: "Welche dieser Nationen hat sich im November erstmals für eine Fußball-EM qualifiziert? Dänemark, Finnland, Schweden oder Norwegen?"

Die Berlinerin hatte keine Ahnung und befragte ihren Telefonjoker, "Bayernfan Heinzi". Die falsche Wahl, wie sich herausstellen sollte. Denn der setzte auf Dänemark. Er erklärte zwar, sich nicht ganz sicher zu sein, Schumacher vertraute ihm jedoch - und fiel auf 500 Euro zurück. Richtig wäre nämlich Finnland gewesen.

Nico Hoffmeister piesackt Günther Jauch

Dass es für Jauch nicht der beste Abend werden sollte, daran war unter anderem auch Nico Hoffmeister aus Düsseldorf schuld. Der 25-Jährige haute den Moderator nämlich bei jeder Gelegenheit in die Pfanne. So zum Beispiel, als Jauch den Sozialwissenschaftler nach problematischen Namen fragte. Der nannte die Klassiker wie Kevin, Justin und Chantal - nutzte die Chance aber auch, um den Moderator zu piesacken: "Günther ist ein langweiliger Name", sagte er weiter. Sein Gegenüber nahm es gelassen und gab zu: "Mehr out kann ein Name nicht sein."

Auch bei den nächsten "Attacken" blieb Jauch entspannt - das Publikum amüsierte sich allerdings sehr über die frechen Sprüche. Unter anderem, als Nico Hoffmeister nicht glauben konnte, dass Günther Jauch den Erfolgsfilm Avatar kenne: "Sie waren wahrscheinlich in diesem anderen Film mit blauen Leuten, das waren die Schlümpfe." Die frechen Sprüche waren aber nicht das einzige, womit der Kandidat dienen konnte. Er glänzte auch mit Wissen und konnte am Ende 125.000 Euro mit nach Hause nehmen. Und dass es Hoffmeister mit den Sprüchen nicht ganz ernst meinte, bewies der Telefonjoker, sein bester Freund. Der erklärte nämlich: "Erstaunlich, dass die Blindschleiche es auf den Stuhl geschafft hat!" Scheint also für Hoffmeister und seinen Freundeskreis völlig normal zu sein, ab und zu einen lustigen Spruch abzugeben. Auf Twitter feierte man den selbstbewussten Kandidaten. "Selten so einen witzigen und sympatischen Kandidaten bei #WWM gesehen", schrieb etwa eine Userin.

Selten so einen sympathischen und witzigen Kandidaten bei #WWM gesehen... Danke! — Julia (@Blumenmeer2) January 13, 2020

"Wer wird Millionär?": Günther Jauch unterläuft Fehler

Ein Thema, das auf Twitter aber für deutlich mehr Aufruhe sorgte: Am Ende der Sendung erklärte Jauch: "Jetzt geht es weiter mit 'Extra'" und verabschiedete sich. In Wahrheit folgte jedoch auf "Wer wird Millionär?" das Dschungelcamp. Einige User erklärten, sie hätten einen "Schockmoment" gehabt und wieder andere machten sich über "gute Planungen" bei RTL lustig und rätselten darüber, wann die Sendung wohl aufgezeichnet worden ist. Ein Twitter-Nutzer witzelte in Anlehnung in Nico Hoffmeisters frechen Spruch: "Na ja, für Leute, die Günther heißen, ist 'Ibes' wohl nichts."