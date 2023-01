von Luisa Schwebel Auf dem Stuhl gegenüber von Quizmaster Günther Jauch kommen die "Wer wird Millionär?"-Kandidaten und Kandidatinnen gerne mal in Plauderlaune. So auch Gynäkologin Anna Öhlrich-Faustmann, die über komische Sex-Unfälle sprach.

Bei "Wer wird Millionär?" geht es, natürlich, vor allem um die eine Million Euro, die auf dem Spiel stehen. Doch was zwischen den Fragen passiert, sorgt oft für das eigentliche Entertainment. Denn immer wieder kommt es vor, dass Moderator Günther Jauch aus seinem Gegenüber interessante Anekdoten herauskitzelt.

Hat der Kandidat oder die Kandidatin auf dem "WWM"-Stuhl einen interessanten Beruf, zielt Jauch meistens darauf ab. So geschehen bei Gynäkologin Anna Öhlrich-Faustmann.

"Wer wird Millionär?": Gynäkologin plaudert über Arzt-Alltag

Sie spielte am Montagabend direkt um drei Millionen Euro – und schockierte Jauch mit Erzählungen über ihren Alltag als Ärztin. "Urologen und Gynäkologen sorgen immer wieder für Erheiterung hier", sagte der Moderator gleich zu Beginn und erinnerte sich an Zekihan Büyükyilmaz, der ihm eine Schreckensgeschichte erzählt hatte. "Es gibt viel, was sich Männer scheinbar gerne hinten und vorne einführen", hatte der Kandidat Jauch im vergangenen Jahr berichtet.

"Höhepunkt der Schilderung war, wie eine Rose aus einem männlichen primären Geschlechtsmerkmal wieder herauszuholen war", erinnerte sich Jauch. Öhlrich-Faustmann zeigte sich davon eher unbeeindruckt. "Ja, ich kenne das auch aus Vorlesungen mit Ringen, die dann irgendwie wieder abgeschnitten werden müssen", antwortete sie.

Kondom geplatzt

Auch von Freundinnen werde die Gynäkologin gerne mal ausgefragte, verriet sie. So habe eine von ihr wissen wollen, was passiere, wenn das Kondom reiße. "Das Problem war, dass sie mir erzählt hat, dass ihr Freund da auf Fortbildung ist. Und dann im Nachhinein meinte: 'Was ist, wenn mir jetzt vor vier Tagen das Kondom gerissen ist?' Und ich meinte: 'Moment, da war doch jemand nicht im Lande, so wie du erzählt hast. Wer war dann derjenige?'", plauderte die Ärztin aus. "Dann sind sie ja eher Beichtmutter", sagte wiederum Jauch.

Über die drei Millionen Euro konnte sich die Medizinerin am Ende nicht freuen. Wegen eines falschen Tipps ihres Vaters, der als Telefonjoker eingesetzt wurde, rutschte sie auf 500 Euro ab.

Quelle: "Wer wird Millionär?"

"Wer wird Millionär": Kandidatin erklärt geheime Flugbegleiter-Codes