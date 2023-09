"Wer wird Millionär?": Kandidat und Günther Jauch verzweifeln gemeinsam an BH-Frage

von Julia Mäurer Bei "Wer wird Millionär?" läuft die 3-Millionen-Euro-Woche. Eine Frage ließ allerdings nicht nur den Kandidaten, sondern auch Moderator Günther Jauch ratlos zurück.

Sandro Bund gehört zu den Kandidatinnen und Kandidaten, die es während der 3-Millionen-Euro-Woche auf den Ratestuhl von "Wer wird Millionär?" geschafft haben. Eine Frage brachte den 60-Jährigen allerdings ins Straucheln. Noch ahnungsloser als Bund war Moderator Günther Jauch. "Ich wünsche alles erdenklich Gute bei der Beantwortung dieser Frage", sagte Jauch, nachdem er die 32.000-Euro-Frage vorgelesen hatte. Die lautete: "Nomen est omen: Welches Kleidungsstück besticht vor allem durch seine Wandlungsfähigkeit? A: Highway-Schal, B: Multiway-BH, C: Subway Top, D: Takeaway-Slip".

Der Kandidat tendierte zu Antwort B und überlegte laut "Takeaway-Slip – was soll das sein?", woraufhin Jauch mit "Nun ja ..." konterte und die Lacher des Publikums auf seiner Seite hatte. "Beim Zusatzjoker hätten wir gesagt: Vorführen, vorführen, vorführen! Aber den haben Sie ja schon abgeräumt", schob der Moderator noch hinterher.

"Wer wird Millionär?": Günther Jauch rätselt über BH-Frage

Sandro Bund entschied sich schließlich für den 50:50-Joker, die Antworten B und C blieben stehen. Der Kandidat folgte seiner ersten Intuition und loggte "B: Multiway-BH" ein. Die richtige Lösung, doch Günther Jauch stand weiterhin auf dem Schlauch. "Ich habe null Ahnung", gestand der 67-Jährige und wollte vom Publikum wissen, ob es eine Frau gibt, die im Moment solch einen BH trägt. "Sie dürfen auch sitzen bleiben", sagte Jauch. Doch niemand erhob sich. Jauch versuchte es weniger direkt mit der Bitte: "Gibt es Damen, die es so erklären können, dass wir Dödel verstehen, was das eigentlich ist?"

Prompt meldete sich eine andere Kandidatin, die es bisher im Auswahlverfahren nicht auf den Ratestuhl geschafft hatte. Sie erläuterte ausführlich die Funktionen eines Multiway-BHs, dass man ihn über Kreuz oder als Neckholder tragen könne, um beispielsweise bei einem rückenfreien Kleid die Träger zu verbergen. Jauch hakte erneut nach. "Inwiefern ist der hilfreich?", wollte er wissen. Die Frau erklärte: "Der hält den Busen ...". Bevor sie ihre Antwort genauer ausführen konnte, rief Jauch dazwischen: "Das soll doch aber jeder [BH]". Und weiter: "Wenn Sie so neunmalklug hier sitzen und alles wissen, warum schaffen Sie diese drei Meter nicht da rüber?" Die Frau konterte: "Das kommt ja noch, das Beste kommt zum Schluss".

Für Kandidat Sandro Bund war es am Ende ein erfolgreicher Abend: Er erspielte 64.000 Euro und gehört damit zu den Finalisten der 3-Millionen-Euro-Woche, die am Donnerstag erneut antreten dürfen.

