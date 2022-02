Zählt das schon als Doping? Kandidatin Sarah Wieding kämpfte bei "Wer wird Millionär?" zunächst mit Nervosität. Doch dann bekam sie einen Schnaps, der sie ordentlich beflügelte.

Ihr großer Auftritt bei der RTL-Rateshow "Wer wird Millionär?" wäre um ein Haar schon frühzeitig vorbei gewesen: Die Kandidatin Sarah Wieding strauchelte am Montagabend bereits bei der 300-Euro-Frage. Es war eine einfache Redensart, die sie auf Wunsch vervollständigen sollte: "Wer etwas auf sich beruhen lassen möchte, will redensartlich nicht daran…?". Die Antwortoptionen waren A: rühren, B: kneten, C: mixen oder D: schütteln.

Doch die Studentin stand auf dem Schlauch. Zum Glück sprang ihr Günther Jauch zur Seite. Als der Moderator merkte, dass die Kandidatin nervös am Wasserglas nippte, machte er ihr ein unkonventionelles Angebot: "Brauchen sie was Stärkeres zu trinken?", fragte er, und stellte ihr einen Schnaps in Aussicht.

"Wer wird Millionär?": Günther Jauch witzelt über den "Booster"

Die sichtlich nervöse Berlinerin nahm die Hilfe dankend an - und tatsächlich lockerte das Zwetschgenwasser ihre Zunge und warf die Gehirnzellen in Gang. Fortan lief es für die Berlinerin deutlich besser: Wieding beantwortete Frage um Frage und kam schnell bis auf 32.000 Euro. Auch diese Aufgabe konnte sie mithilfe des Telefonjokers bewältigen. Jauch konnte sich hier einen Scherz über den wirksamen "Booster", der die junge Frau so weit gebracht habe, nicht verkneifen.

Tatsächlich konnte die Kandidatin auch noch die nächste Frage beantworten und ging schließlich mit 64.000 Euro heim. Mit dem Geld möchte sie unter anderem einen Tauchschein machen. Doch der ist nicht so teuer: Da dürfte einiges übrig bleiben. Der ein oder andere Schnaps sollte auch künftig drin sein.

"Wer wird Millionär?" läuft montags um 20.15 Uhr auf RTL. "Die Folgen können Sie auch auf RTL+ streamen

