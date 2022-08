Das wäre beinahe schief gegangen: Mit einem unüberlegten Spruch brachte Günther Jauch seine Quizkandidatin bei "Wer wird Millionär?" völlig aus dem Tritt. Die konnte sich dennoch retten.

Es war der zweite Tag der "Drei-Millionen-Euro-Woche" bei "Wer wird Millionär?". Eine Spezialausgabe der Quizshow, bei der an zwei Abenden die Kandidaten für die am Donnerstag stattfindende Finalsendung ermittelt werden. Am Dienstagabend saß Sarah Neugebauer auf dem Ratestuhl von Günther Jauch, und wurde von dem Moderator ordentlich aus dem Tritt gebracht.

Die Studentin der Politikwissenschaften sprach über ihre Berufswünsche nach dem Studium und erwähnte dabei ihr schlecht bezahltes Praktikum, das sie beim Auswärtigen Amt gemacht hat. Lediglich 300 Euro habe sie dort im Monat erhalten.

"Wer wird Millionär?": Günther Jauch verunsichert die Kandidatin

Als sie bei der 1000-Euro-Frage angekommen ist, erwähnt sie, dass diese Summe höher sei, als sie für ihr Praktikum bekommen habe. Bei 4000 Euro fällt ein Satz, der die Studentin massiv verunsichert: Man habe jetzt "genug gelästert", sagt Jauch. Es war als Witz gemeint, doch Neugebauer wird plötzlich nervös, wirkt den Tränen nah. Denn sie hat ihre Anekdote aus dem Praktikum ganz gewiss nicht als Lästerei gemeint. Nun verkrampft sie.

Der Moderator versucht die Situation aufzulockern und lenkt das Gespräch auf ein anderes Thema, doch die Studentin bleibt nervös. Immerhin schafft sie es, die 16.000-Euro-Frage zu lösen, was sie für das Finale am Donnerstag qualifiziert.

Dort wird es ebenfalls ein Wiedersehen geben mit dem IT-Berater Lukas Körber, der am Dienstag ebenfalls die 16.000-Euro-Schwelle übersprang. Tatsächlich schaffte es der 32-Jährige bis zur 500.000 Euro Frage. Die konnte er jedoch nicht beantworten. Wessen erste Band den Namen Landsberg Barbarians trug, wollte Jauch wissen. Zur Auswahl standen Johnny Cash, Elvis, Bruce Springsteen oder Ozzy Osbourne.

Korrekt wäre die Antwort A gewesen. Körber tendierte zu B, war sich jedoch nicht ganz sicher, auch sein Telefonjoker konnte ihm nicht helfen. Und so nahm er lieber die 125.000 Euro mit nach Hause. Und vielleicht werden es ja noch mehr: Am Donnerstag spielt er um drei Millionen Euro. Bis dahin hat sich hoffentlich auch Sarah Neugebauer wieder gefangen.

Die aktuelle Folge von "Wer wird Millionär?" gibt es bei RTL+